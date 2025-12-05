El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nevando en Fuentes de Invierno la pasada noche. E. C.

Todo listo en las estaciones de esquí en Asturias para disfrutar de la nieve en el puente de diciembre

Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno amplían sus dominios esquiables

Marta Varela

Fuentes de Invierno (Aller)

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:08

Las previsiones de nuevas nevadas se están cumpliendo. Después de cuatro temporadas fallidas, las dos estaciones invernales asturianas están preparadas para ofrecer sus pistas en el puente de diciembre. Un puente festivo que comienza con una oferta total aproximada de 9 kilómetros y una amplia oferta de cursillos. Además, la restauración y las tiendas de material y de alquiler de equipos están preparadas para recibir a los usuarios. Desde hoteles y apartamentos rurales se confirma que ya tienen reservas y que las llamadas han aumentado en las últimas horas.

Las nevadas durante la noche del jueves han permitido ir aumentando los kilómetros esquiables. Así lo ha hecho ya este viernes la estación lenense de Valgrande-Pajares. Tras ser la primera estación del norte en abrir sus pistas, ha aumentado su oferta de los 2,6 kilómetros iniciales a cerca de tres kilómetros y medio. A pesar de ello, la estación continua con problemas en la telesilla de El Brañillín, primordial para el área de principiantes de la parte alta de al estación y, por lo tanto, para los cursillos.

En Aller, la estación de Fuentes de Invierno, tras abrir la temporada este miércoles con menos de un kilómetro esquiable, este viernes ya ofrece tres kilómetros y medio, con una nieve de calidad polvo. Ideal para esquiar. El trabajo de los operarios ha facilitado que a lo largo de la mañana se haya podido aumentar el número de pistas con la apertura del sector de Entresierras. Esto supone que el dominio esquiable haya aumentado hasta los 5,28 kilómetros actuales

Ambas estaciones confían en poder ofertar más kilómetros si cae la nieve prevista.

