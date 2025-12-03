El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El 'padre Chus', absuelto de los delitos de abusos a menores al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él
Dos usuarios disfutan del primer día de la temporada de esquí en la estación de Valgrande-Pajares. Arnaldo García
Horarios y frecuencias del transporte especial para llegar a las estaciones de esquí de Asturias

Los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) funcionarán los fines de semana y festivos para conectar Gijón, Oviedo, Mieres del Camín, La Pola, Collanzo y Payares con Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

E. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:23

El servicio especial de autobuses que conecta con las estaciones de esquí asturianas comenzará a operar ya este fin de semana con el inicio de la temporada. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha desde el sábado el servicio de transporte público hacia Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno.

El transporte funcionará los fines de semana y festivos hasta el final de la temporada y permitirá acceder a las instalaciones deportivas desde Gijón, Oviedo, Mieres del Camín y La Pola. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a estos complejos.

Estos servicios refuerzan la apuesta del Gobierno de Asturias por una movilidad más sostenible mediante el uso del transporte público. Los servicios extraordinarios del CTA estarán disponibles los fines de semana y festivos, mientras que los días laborables se mantiene el servicio ordinario entre Gijón y Pajares, con salida a las 17:00 horas y regreso desde la estación a las 18:30 horas.

Horarios hacia Valgrande-Pajares

Salidas desde Gijón: 7:30 y 14:30 horas.

    Paradas: Oviedo, Mieres del Camín, La Pola, Payares y La Estación.

    Regreso desde la estación: 9:15 y 16:15 horas.

Horarios hacia Fuentes de Invierno

  • Salidas desde Gijón: 7:00 y 13:30 horas.

  • Salidas desde Oviedo: 7:30 y 14:00 horas.

  • Paradas: Mieres del Camín, Collanzo, Felechosa y Fuentes de Invierno.

  • Llegadas a Fuentes: 8:35 y 15:05 horas.

  • Regreso desde Fuentes: 9:00 y 16:30 horas, con llegada prevista a Gijón a las 10:30 y 18:05 horas.

