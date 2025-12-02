Valgrande-Pajares, primera estación de la cordillera cantábrica en inaugurar la temporada de esquí

Marta Varela Valgrande-Pajares Martes, 2 de diciembre 2025, 15:25 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

La estación invernal de Valgrande-Pajares ha sido la encargada de inaugurar la temporada de esquí en la cordillera cantábrica. La estación lenense ofrece a los esquiadores 2.600 metros de pistas, es decir cerca de un 12% de su dominio esquiables que «esperamos poder aumentar en los próximos días si se cumplen las previsiones de nieve», apuntaba su director Javier Martínez. Declaraciones que realizó a pie de pistas con la mirada puesta en el próximo puente de la Constitución, «sería la primera vez en los últimos cinco años que estaríamos abiertos», apuntó Martínez En la apertura los esquiadores pudieron disfrutar con zonas de unos 40 centímetros del manto blanco.

Mayoritariamente están en la zona alta de la estación, con tres remontes en funcionamiento de los siete existentes. Las previsiones apuntaban la posibilidad de abrir también la zona de debutantes, pero una avería eléctrica en la telesilla del Brañillín lo impidió. Tampoco se ha podido reparar la avería de la balsa de agua, ni los cañones de nieve artificial. Se esta a la espera de hacerlo en breve.

A pesar de las dificultades que la estación lenense viene arrastrando desde hace meses, los usuarios han podido disfrutar de un buen día de sol y de una buena nieve. «En la noche del lunes cayó algo más de un centímetro y medio de nieve en polvo que posibilitó una estado de las pistas bueno, con una base dura y nieve en polvo», apuntaba el director que se mostró satisfecho con la apertura de la estación payariega.

Al igual que el máximo responsable de Valgrande-Pajares los concesionarios, dos cafeterías y la escuela de esquí y alquiler, se mostraban satisfecho por la esperada apertura. Los monitores daban las primeras clases de esquí, mientras se organizaba un fin de semana que si el tiempo lo permite será de mucho trabajo. Mientras en las cafeterías se servían bocadillos, cafés y chocolate con churros. Iván Menéndez, llegaba desde Gijón con su tabla de snowboard «vengo sólo porque los amigos trabajan y yo estoy de descanso, se han perdido un buen día con la nieve algo dura pero buena». explicaba tras realizar las primeras bajadas con un tímido sol sobre las pistas. Andrea Bustiello, lo hacia desde la provincia de León «el marido trabaja y los niños en la escuela, es un día perfecto con esta nieve y sin colas. No se puede pedir más».

Ver 37 fotos Asturias disfruta por fin de la nieve: así fue el inicio de la temporada de esquí Arnaldo García

Una apertura que inauguró la temporada en la cordillera cantábrica, ya que el resto de estaciones permanecen cerradas. La asturiana Fuentes de Invierno se apunta como la segunda en ofrecer sus pistas a los amantes de los deportes de invierno. Lo hará este miércoles. Mientras se espera la inminente apertura de las leonesas de San Isidro y Leitariegos, así como la cántabra de Alto Campoo o la gallega de Manzaneda-