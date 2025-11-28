Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas

Marta Varela Fuentes de Invierno Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El personal de la estación invernal allerana de Fuentes de Invierno preparado ante la posibilidad de que un fallo deje personas atrapadas en una de las telesillas de la estación. Mientras se espera que las nevadas previstas para los próximos días dejen en la estación el espesor suficiente para poder abrir las pistas, el trabajo es constante. Mientras unos se dedican a pisas pistas y mover nieve, otros se afanan en que el funcionamiento y los sistemas de seguridad de los remontes mecánicos sea el óptimo. Una parte importante es estar preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. Por ello este jueves el personal de pistas ha estado realizando prácticas de salvamento en telesillas en altura, rescatando a ficticios usuarios de una de las sillas de la estación. Todo ha salido correcto, por lo que el personal ha podido afianzar su buen hacer ante cualquier eventualidad.

Una situación que si vivió la estación en 2010 cuando un fallo eléctrico propicio que sesenta usuarios, que estaban inaugurando la temporada de esquí en la estación allerana, quedaron atrapados en torno a las 10.30 horas de la mañana en el telesilla Entresierras, al fallar el sistema de evacuación de emergencias. La situación provocó momentos de nerviosismo entre los usuarios, que finalmente tuvieron que ser rescatados con arneses y cuerdas. Cuatro de ellos fueron trasladados en el helicóptero de Bomberos de Asturias. Algunos estuvieron colgados cerca de tres horas a seis grados bajo cero.

Temas

Fuentes de Invierno