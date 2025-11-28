El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del ejercicio para mejorar el rescate en las telesillas E. C.

Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas

El personal de la estación allerana realizó este jueves ejercicios de evacuación de personas atrapadas en telesilla

Marta Varela

Fuentes de Invierno

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

El personal de la estación invernal allerana de Fuentes de Invierno preparado ante la posibilidad de que un fallo deje personas atrapadas en una de las telesillas de la estación. Mientras se espera que las nevadas previstas para los próximos días dejen en la estación el espesor suficiente para poder abrir las pistas, el trabajo es constante. Mientras unos se dedican a pisas pistas y mover nieve, otros se afanan en que el funcionamiento y los sistemas de seguridad de los remontes mecánicos sea el óptimo. Una parte importante es estar preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. Por ello este jueves el personal de pistas ha estado realizando prácticas de salvamento en telesillas en altura, rescatando a ficticios usuarios de una de las sillas de la estación. Todo ha salido correcto, por lo que el personal ha podido afianzar su buen hacer ante cualquier eventualidad.

Imagen principal - Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas
Imagen secundaria 1 - Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas
Imagen secundaria 2 - Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas

Una situación que si vivió la estación en 2010 cuando un fallo eléctrico propicio que sesenta usuarios, que estaban inaugurando la temporada de esquí en la estación allerana, quedaron atrapados en torno a las 10.30 horas de la mañana en el telesilla Entresierras, al fallar el sistema de evacuación de emergencias. La situación provocó momentos de nerviosismo entre los usuarios, que finalmente tuvieron que ser rescatados con arneses y cuerdas. Cuatro de ellos fueron trasladados en el helicóptero de Bomberos de Asturias. Algunos estuvieron colgados cerca de tres horas a seis grados bajo cero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  10. 10

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas

Fuentes de Invierno practica el rescate en altura en las telesillas