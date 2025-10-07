Los agentes sociales vinculados a Pajares piden amparo a Barbón para modernizar la estación

Los concesionarios de la estación Valgrande-Pajares de Lena, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de ... la Montaña Central y, en general, los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve, trasladaron este martes «nuestra más absoluta preocupación y decepción por la falta de concreción en la comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes –Vanessa Gutiérrez– en la comisión celebrada el pasado viernes en relación con la fase dos del plan de modernización». Se señala que hubo unanimidad en su momento para agradecer al presidente del Principado, Adrián Barbón, su apuesta y esfuerzo para sacar adelante la primera fase; «pero ahora solo hay problemas, inacción, falta de transparencia y de gestión».

Es por eso que este amplio colectivo reclama al presidente que «es importante que vuelva a ponerse al frente del futuro de Pajares, que es lo mismo que decir ponerse al frente del futuro del valle de Lena y sus gentes; no nos puedes abandonar».

A principios de abril fueron invitados a participar en la mesa de la nieve al objeto de aportar ideas y conocimiento que pudiesen ayudar a tomar decisiones enfocadas a potenciar y desarrollar de manera eficiente las estaciones de esquí asturianas como motores de unas comarcas despobladas y necesitadas del turismo de nieve y montaña: «Lo hicimos con ilusión y confianza, presentando un documento de trabajo con peticiones muy concretas que permitirían mejorar de manera considerable la estación invernal y de montaña. A ninguno de ellos se nos ha dado respuesta».

A pesar de las continuas demoras, prosiguen, «seguimos considerando de suma importancia el desarrollo de la fase dos, más aún cuando existen ayudas».