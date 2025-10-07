El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La telecabina de Pajares, instalada en la primera fase Alex Fuente

Los agentes sociales vinculados a Pajares piden amparo a Barbón para modernizar la estación

Trasladan su «más absoluta preocupación» por la comparecencia de la consejera Vanesa Gutiérrez y critican la «inacción y falta de transparencia»

E. C.

Lena

Martes, 7 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Los concesionarios de la estación Valgrande-Pajares de Lena, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de ... la Montaña Central y, en general, los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve, trasladaron este martes «nuestra más absoluta preocupación y decepción por la falta de concreción en la comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes –Vanessa Gutiérrez– en la comisión celebrada el pasado viernes en relación con la fase dos del plan de modernización». Se señala que hubo unanimidad en su momento para agradecer al presidente del Principado, Adrián Barbón, su apuesta y esfuerzo para sacar adelante la primera fase; «pero ahora solo hay problemas, inacción, falta de transparencia y de gestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

