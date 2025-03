La Confederación abre expediente sancionador a Lena y al Principado por el vertido de aguas fecales del Brañillín al río Pajares

Algo que los vecinos de la urbanización lenense de El Brañillín llevan años sospechando es ya una realidad. La falta de saneamiento de la urbanización ... lleva décadas derivando las aguas fecales a los ríos cercanos. Así lo desvela el diputado de Vox Javier Jové: «El pasado día 13 de marzo, el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) abrió expediente sancionador al Ayuntamiento de Lena y al Principado por actividad susceptible de contaminar el dominio público hidráulico por la existencia de conducciones que pueden verter aguas residuales sin depurar a los arroyos Brañilín y Ortigón».

«La urbanización El Brañillín está compuesta por casi 300 apartamentos y 5 albergues y vierte sus aguas fecales directamente al río Pajares, que discurre por el Hayedo de Valgrande Pajares, perteneciente al Parque natural de Las Ubiñas-La Mesa, donde FAPAS tiene en marcha el mayor proyecto de conservación del oso pardo», relató Jové. Situación que califica de «intolerable», que «este complejo residencial, donde llegan a pernoctar cerca de 2.000 personas, no cuente con una depuradora y vierta sus aguas sucias en unos arroyos cuyo curso transcurre por un parque natural». Recuerda el diputado que en el Plan General de Lena, desde 200,6, está previsto construir una depuradora pero «sigue, hasta la fecha, sin tan siquiera proyecto, ni partidas presupuestarias a la vista».

«Es inaudito que, a estas alturas, haya núcleos residenciales sin el debido saneamiento mientras algunos están más preocupados por cataclismos climáticos que sólo están en su imaginación y ven ridículos apocalipsis planetarios mientras se vierte porquería en ríos y arroyos que discurren por parques naturales, convertidos en pestilentes alcantarillas naturales», explicó Jové.

No es este el único problema que vecinos y esta formación política llevan años denunciando. En este sentido, recordó el diputado las innumerables quejas por el estado de las instalaciones recreativas y deportivas, los accesos, los viales y la urbanización. «No podemos olvidar que ha tenido que intervenir el Defensor del Pueblo para exigir que el Ayuntamiento de Lena y el Principado deben asumir la prestación del servicio de alumbrado», recordó.

Estación cerrada

Respecto a la estación invernal, Jové insistió en que «la estación invernal de Valgrande lleva dos días cerrada, pese a que hay nieve, porque están de baja el jefe de explotación y el director», únicos autorizados para decretar su apertura. Un cierre indefinido ya que puntualiza que «lleva dos días cerrada pese a que hay nieve y no se sabe cuánto tiempo va a estar cerrada, con lo que cuesta este equipamiento en el que nos hemos gastado 10 millones de euros en un telecabina. Me temo que no va a abrir en muchos días. El cierre se debe a la imprevisión de la consejera en este asunto pese a que lo llevamos trayendo a este Parlamento desde hace ya meses. Es una situación dantesca».

Además , hizo hincapié en que «los cañones de nieve artificial no funcionan desde hace meses por falta de material de repuestos», sumándose así a la queja de decenas de usuarios que no entienden como con las condiciones propicias para fabricar nieve no se haga.