La familia minera celebra Santa Bárbara apoyando a la Brigada de Salvamento El presidente del Principado urge a Hunosa a poner en marcha el Centro de Rescate Minero en el pozo Santiago

Marta Varela Mieres Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Monumento Internacional al Minero, en la plaza de La Paz de Vega de Arriba, en el campus universitario de Barredo de Mieres, volvió a reivindicarse este jueves como el epicentro de las festividades de la patrona de los mineros, Santa Bárbara. Cada media hora se escuchaban los barrenazos desde el monte Siana y parte de los asistentes echaban en falta que no estuviera prendida la llama en el centro del monumento, como ocurría en otras celebraciones.

No faltó nadie: familias y vecinos, partidos políticos, sindicatos, alcaldes y concejales, además del presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, así como varios consejeros. Todos cumplieron con la tradición de dejar flores a los pies del monumento a los mineros, a pesar de una lluvia intensa que acompañó durante todo el acto, organizado por la mierense Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. El recuerdo a los mineros fallecidos a lo largo de los años y a sus familias sirvió también este año para reivindicar un futuro para la Brigada de Salvamento Minero, que podría quedar sin efectivos el próximo lunes de no llegar a un acuerdo entre los brigadistas y la dirección de Hunosa respecto a las horas extras –9.000 en cinco años, según los afectados– que se les adeudan y a la necesidad de contar con un plan de futuro para este cuerpo de salvamento.

Los apoyos llegaron horas antes de la celebración de un nuevo comité intercentros que este viernes intentará solucionar el problema. Tendrán menos de 70 horas para salvar la brigada, ya que el plazo dado por los mineros-brigadistas para dejar de trabajar en este cuerpo de salvamento y volver a los pozos finaliza a las doce de la noche del próximo domingo.

El presidente de Hunosa tuvo que escuchar cómo, entre otros, Adrián Barbón mostraba su respaldo incondicional a la Brigada de Salvamento Minero, «no solo como presidente, sino como vecino de las cuencas». Barbón añadió que su futuro pasa por su integración «inequívoca» en un futuro Centro Nacional de Rescates, previsto en el pozo allerano de Santiago, urgiendo así a Hunosa a ponerlo en marcha. El día anterior, el presidente de la hullera pública ya había señalado su intención de impulsar este centro de formación en rescates. «Pido un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo y asegurar la continuidad de la brigada», añadía.

El alcalde de Mieres mostró también su respaldo a este cuerpo de élite, recordando que hace tan solo seis años recibió la Medalla de Oro de Asturias en reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria. «Es inexplicable que ahora no se atiendan sus demandas justas y legítimas», dijo. El secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, criticó que decisiones o carencias en la planificación de Hunosa hayan derivado en conflictos tan graves como el de la brigada, recordando que «la Inspección de Trabajo ya ha detectado prácticas irregulares en otros sectores mientras los brigadistas siguen sin cobrar lo que les corresponde».

El responsable de Industria de CC OO de Asturias, Nacho Requena, coincidió en la urgencia de lograr una solución para la brigada: «lo que esperamos es una solución, y con premura». Afirmó que las negociaciones con la SEPI están abiertas y que existe voluntad para alcanzar un acuerdo que garantice el futuro de Hunosa «sin dejar a nadie atrás».

Ampliar M. V. Barbón reafirma el compromiso regional para esclarecer los accidentes mineros La celebración de la patrona de la minería fue este año especialmente dolorosa, con siete muertos en el pensamiento de la familia minera. El peor balance de los últimos treinta años. Muertos que duelen más, si cabe, debido a que la actividad minera es casi residual. «Hoy es un día que llora», dijo Adrián Barbón en referencia a los accidentes que han costado la vida este año a siete trabajadores en Cerredo y Vega de Rengos. Barbón garantizó que el Gobierno de Asturias «no va a mirar hacia otro lado» y reiteró su «compromiso de sangre para investigar hasta el final, saber lo que pasó y actuar con contundencia». El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, destacó la «solidaridad ciudadana» que siempre acompaña en las tragedias mineras e insistió en que «estamos celebrando a Santa Bárbara con el corazón roto, porque este ha sido el peor año de la minería asturiana en las últimas tres décadas. Con siete mineros fallecidos. Siete familias destrozadas». El secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, recordó que Santa Bárbara es siempre un día «marcado por el luto», este año «muy negro para la minería», y pidió que las investigaciones sobre los accidentes se desarrollen con claridad y humanidad: «Hay familias esperando saber qué pasó. Es importante para cerrar un capítulo y depurar responsabilidades». Nacho Requena (CC OO) calificó este año como «un año negro, negro como el carbón» y recordó que las investigaciones deben ser serias y diligentes: «Se lo debemos a los muertos y a la verdad».