Concentración en el pozo Fondón, en Langreo: «No vamos a abandonar a los brigadistas, son necesarios»

A cuatro días y medio, 115 horas, de la posible desaparición de la actual Brigada de Salvamento Minero por la falta de una solución ... para las horas extras acumuladas sin pagar –9.000 en cinco años– no hay nada concreto. Así lo explicaba el portavoz de este cuerpo de salvamento, Óliver Suárez, ante algo más de 200 personas congregadas en una concentración, por segunda vez en cinco días, a las puertas de la sede de la brigada, en el pozo Fondón de Langreo. Los brigadistas siguen firmes en su decisión de a las doce de la noche del 7 de diciembre dejar de pertenecer a la brigada para reincorporarse a sus puestos en las instalaciones mineras. Una decisión que anunciaron hace semanas cuando tras numerosas negociaciones Hunosa continúa sin abonarles las cerca de 9.000 horas extras que les adeudan.

En esta ocasión los 18 alcaldes de las comarcas mineras asturianas habían propuesto una concentración, en la que su portavoz, el alcalde de Morcín, Mino García, remarcaba que «está es una situación de alarma, ya que son los propios trabajadores los que piden abandonar la brigada. Los mismos que son los primeros que ayudan a la sociedad en momentos complicados». «No entendemos cómo se pudo llegar a esta situación de adeudar 9.000 horas extras». Los alcaldes pidieron apoyar tanto a la brigada como a los sindicatos «tras un cambio en el modelo de relaciones laborales». «No vamos a abandonar a su suerte a los brigadistas. Son necesarios y tienen que tener futuro». Roberto García, alcalde de Langreo fue más contundente: «Trabajar sin cobrar es una indecencia»

Sindicatos, el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos Ovidio Zapico, y líderes políticos como el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el diputado de Foro Adrián Pumares también quisieron mostrar su apoyo a los brigadistas

Una concentración que llegaba horas después de que el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, garantizase en el acto institucional de Santa Bárbara su compromiso con la brigada. Reconocía que «Hunosa tiene una deuda económica con la brigada y esperamos resolverla». «Confiamos en llegar a un acuerdo para seguir contando con este cuerpo tan apreciado», decía.

Pozo Santiago

Mientras en un intento de calmar los ánimos insistía en que en el plan de empresa de la hullera, que se está negociando, está la conversión del allerano pozo Santiago en un Centro Nacional de Entrenamiento en Rescate (CNER). Como reclaman los sindicatos mineros, ausentes por segundo año en el acto institucional en desacuerdo con «el modelo actual de relaciones laborales instaurado por la presidencia de Hunosa, que es completamente intolerable e inaceptable».

Un anuncio que realizaba después de escuchar al alcalde de San Martín del Rey Aurelio y al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, mostrar su apoyo público a la Brigada de Salvamento Minero.- Lo hicieron con claridad, en la celebración de un día de Santa Bárbara, en el Pozo Sotón, con un significado especial. Es la primera vez en la historia que la hullera llega al día de la patrona de la minería sin ninguna actividad extractiva. Para paliar esa falta de actividad minera el presidente dio unas pinceladas sobre el trabajo que se está realizando en la actualidad, y el del futuro

Ente los planes de futuro de descarbonización de la hullera, está continuará extendiendo sus redes de calor de energía geotérmica. Tanto la del pozo Fondón en Langreo, en su tercera fase, como la de Barredo en Mieres. Mientras estudia el potencial de otros antiguos pozos minero, como en Carrio en Laviana. Así, como La tramitación de creación de una planta de producción de hidrógeno renovable, en el langreano pozo Fondón.

La compañía prevé también dar una nueva vida al pozo Nicolasa, convirtiéndolo en una central de almacenamiento energético mediante bombeo hidráulico reversible. Sin olvidar, la conversión de la central térmica de La Pereda en una planta de biomasa.