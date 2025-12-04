El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El portavoz de los brigadistas agradeciendo el apoyo de la sociedad a sus reicvindicaciones

El portavoz de los brigadistas agradeciendo el apoyo de la sociedad a sus reicvindicaciones Pablo Nosti
Apoyo a la Brigada de Salvamento Minero

Concentración en el pozo Fondón, en Langreo: «No vamos a abandonar a los brigadistas, son necesarios»

El presidente de Hunosa, por su parte, garantiza que trabaja para abonar la deuda y que impulsará el centro de formación en rescate en el pozo Santiago

Marta Varela

Langreo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:09

Comenta

A cuatro días y medio, 115 horas, de la posible desaparición de la actual Brigada de Salvamento Minero por la falta de una solución ... para las horas extras acumuladas sin pagar –9.000 en cinco años– no hay nada concreto. Así lo explicaba el portavoz de este cuerpo de salvamento, Óliver Suárez, ante algo más de 200 personas congregadas en una concentración, por segunda vez en cinco días, a las puertas de la sede de la brigada, en el pozo Fondón de Langreo. Los brigadistas siguen firmes en su decisión de a las doce de la noche del 7 de diciembre dejar de pertenecer a la brigada para reincorporarse a sus puestos en las instalaciones mineras. Una decisión que anunciaron hace semanas cuando tras numerosas negociaciones Hunosa continúa sin abonarles las cerca de 9.000 horas extras que les adeudan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Concentración en el pozo Fondón, en Langreo: «No vamos a abandonar a los brigadistas, son necesarios»