Julio García Terente, uno de los organizadores, se dirige al público en el pozo Fondón, en Langreo Pablo Nosti

Langreo se vuelca en apoyo a la Brigada de Salvamento Minero

Mas de 200 vecinos se concentran en el pozo Fondón para pedir que «no se deje morir» a una agrupación con más de un siglo de historia

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Langreo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

La sede de la Brigada de Salvamento Minero, en Langreo, se llenó del apoyo de vecinos, agrupaciones sociales y representantes políticos este viernes por ... la tarde. La concentración en defensa de los brigadistas atrajo a más de 200 personas unidas bajo la petición de que «no se deje morir» al cuerpo de rescate, que suma más de cien años «salvando vidas». Convocada por el pueblo, «los ciudadanos le deben mucho a esta agrupación y nuestro objetivo es que no desaparezca», dijo Julio García Terente, uno de los organizadores.

