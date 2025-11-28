Langreo se vuelca en apoyo a la Brigada de Salvamento Minero

La sede de la Brigada de Salvamento Minero, en Langreo, se llenó del apoyo de vecinos, agrupaciones sociales y representantes políticos este viernes por ... la tarde. La concentración en defensa de los brigadistas atrajo a más de 200 personas unidas bajo la petición de que «no se deje morir» al cuerpo de rescate, que suma más de cien años «salvando vidas». Convocada por el pueblo, «los ciudadanos le deben mucho a esta agrupación y nuestro objetivo es que no desaparezca», dijo Julio García Terente, uno de los organizadores.

Hay que preguntarse, decían algunos, «¿qué pasará si se van?, ¿quién rescatará a los mineros?». Es el temor ante el bloqueo de la situación con Hunosa y tras la presentación de la renuncia en bloque de los 19 brigadistas en la noche del 7 de diciembre.

Con cantos de fondo del 'Santa Bárbara Bendita', hubo vecinos, como Víctor Camblor, de Bimenes, que abiertamente señalaban que «es una vergüenza, cómo es posible que estén pasando por esto». Es un tema que toca cerca para muchos, sobre todo exmineros; «estamos sensibilizados», explicó Begoña González, vecina de la zona, por eso había que «venir a apoyar».

Nada ha cambiado para el cuerpo desde la última reunión con Hunosa en la sede de Oviedo; «tienen que decidir si van a apostar por nosotros», dijo Oliver Suárez, portavoz de los brigadistas. «Queremos creer que están intentando encontrar una solución», añadió, pero no consideran que abrir una convocatoria interna para añadir cinco nuevos miembros sea la respuesta, sino que es «un parche» y «desvía» la atención del problema cuando «ya hay un conflicto», con la deuda de las 9.000 horas extras acumuladas y que no les han sido abonadas.

En nombre del cuerpo agradeció el apoyo y los mensajes de ánimo recibidos por los vecinos, además de que contaron con la presencia de antiguos brigadistas para «darles fuerza» y acompañarles. Entre ellos estaba Amable Fuentes, que estuvo en el cuerpo durante quince años y aún recordaba cuando se contaba con 45 miembros. «Llegamos a donde no llega nadie, ni un bombero». En la historia de la brigada, añadió, ha habido momentos duros. «Hemos sacado 14 muertos del pozo San Nicolás y si no hubiéramos llegado al incendio de La Mosquitera, hubieran sido 100 ó 200», por eso subrayó la necesidad de pensar en las consecuencias «si no se llega a un acuerdo; la brigada no puede desaparecer, es la única que hay».

El apoyo al cuerpo ha llegado también de entidades como el Montepío de la Minería, la cual señala lo «incomprensible» que resulta que «una unidad fundamental para los servicios de Emergencia» esté en riesgo, por lo que pidió un «futuro estable».

La concentración contó con representación municipal, entre ellos, el teniente de alcalde José Antonio Cases (IU), quien dijo que las reivindicaciones de la brigada cuentan con el «indudable apoyo» del Ayuntamiento. Unas palabras parecidas a las del alcalde de Villablino, Mario Rivas (PSOE), que se desplazó hasta Langreo para manifestar su respaldo «sin fisuras».

Estuvieron también varios diputados, como Adrián Pumares (Foro Asturias) y Carolina López (Vox). Ambos mostraron su apoyo durante la junta de portavoces el viernes por la mañana y pidieron una «solución» al problema, sobre todo teniendo tan recientemente los accidentes en Cerredo y Vega de Rengos.

No hay otra reunión a la vista con Hunosa, pero la hullera ya declaró que «no existe voluntad alguna de desmantelar un servicio que considera de máxima importancia» y reiteró su compromiso de garantizar su continuidad.