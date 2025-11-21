El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
Brigadistas realizando un entrenamiento en el pozo Fondón J. C. Román

Asturias sale en defensa de la Brigada de Salvamento Minero: «Es un referente»

El consejero Calvo entiende que Hunosa no busca su desaparición y el PP pide en el Congreso que se aclaren los planes que hay para la brigada

Marta Varela

Langreo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

La sociedad asturiana lanzaba este viernes una petición unánime para salvaguardar la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa tras conocer que se les adeudan 9. ... 000 horas extras. Motivo por el cual los brigadistas han solicitado volver a su trabajo en sus respectivos pozos, lo que supondría el desmantelamiento de este cuerpo de rescate reconocido a nivel mundial. Hunosa asegura que está trabajando en una solución y que «no existe» voluntad de terminar con este grupo de rescate. Pero los brigadistas piden algo más que «buenas palabras» y reclaman el apoyo de todos.

