Asturias sale en defensa de la Brigada de Salvamento Minero: «Es un referente»

La sociedad asturiana lanzaba este viernes una petición unánime para salvaguardar la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa tras conocer que se les adeudan 9. ... 000 horas extras. Motivo por el cual los brigadistas han solicitado volver a su trabajo en sus respectivos pozos, lo que supondría el desmantelamiento de este cuerpo de rescate reconocido a nivel mundial. Hunosa asegura que está trabajando en una solución y que «no existe» voluntad de terminar con este grupo de rescate. Pero los brigadistas piden algo más que «buenas palabras» y reclaman el apoyo de todos.

Desde el 7 de noviembre, fecha en la que los brigadistas presentaron su solicitud para volver a sus respectivos pozos mineros por los reiterados incumplimientos y las miles de horas extraordinarias sin abonar, la empresa no ha adoptado medida alguna para buscar una solución. Los propios brigadistas confirmaban que la empresa no se había puesto en contacto con ellos, una situación que asombraba a las centrales sindicales.

Los representantes del SOMA-FITAG-UGT y de CC OO en la hullera condenaban la pasividad de la dirección de Hunosa y de la SEPI ante la grave situación de la brigada y el anuncio de dimisión en bloque. Así, manifestaron que «este inmovilismo evidencia que el prestigio que se ha ganado esta institución a lo largo de la historia se debe exclusivamente a sus trabajadores, que han demostrado durante años una responsabilidad muy superior a la de quienes la dirigen, cubriendo durante años una carencia de personal a base de doblar turnos, hipotecar su vida privada y sostener el servicio a costa de esfuerzo y compromiso, y ahora algunos pretenden que sea sin coste».

Un prestigio que también ponía de manifiesto el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo: «El valor de la Brigada va mucho más allá de eso; es simbólico y evidencia la memoria del gran pasado minero de nuestra región». E indicaba que «nosotros conocemos la parte operativa real de la brigada y el valor real que tienen las intervenciones en las que ha colaborado con nuestro servicio de emergencias». Calvo se mostraba optimista. «La propia Hunosa ha dejado claro que no está para nada en su hoja de ruta la desaparición de la brigada». Por ello, dijo, «esperamos y confiamos en que esos problemas, que son problemas laborales, se resuelvan».

En el PP, por su parte, han registrado en el Congreso una serie de preguntas para exigir explicaciones y responsabilidades sobre la situación creada y los planes del Gobierno respecto a la brigada. El senador por Asturias y exminero José Manuel Rodríguez 'Lito' reclamaba una intervención «rápida y decidida» para garantizar la continuidad y el futuro de la Brigada Central de Salvamento Minero, apuntando que «forma parte del alma de las cuencas». «Su profesionalidad y su historia son un orgullo para Asturias. No podemos permitir que este servicio emblemático quede en el aire. Lo importante es solucionar cuanto antes el problema laboral que tienen los brigadistas», añadió.

En esta misma línea, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, advertía de «la enorme gravedad que supone que una unidad con más de un siglo de historia, referente nacional e internacional en rescates y emergencias, se encuentre al borde de la desaparición». Entiende que «el problema exige soluciones reales».

Crítica fue también la diputada de IU Delia Campomanes al afirmar que en este problema se necesitan «menos homenajes, que están muy bien, y más medidas reales que mejoren sus condiciones laborales y de vida. O cuidamos lo público y a quien nos cuida, o nos vamos por el sumidero como sociedad». «Exigimos medidas concretas y reales que satisfagan sus necesidades. Es gente que se juega la vida por los demás», remarcó.

«Nadie se queda atrás»

Especialmente dolidos por esta situación se mostraban en el Ayuntamiento de Langreo, donde está la sede de la brigada y donde recientemente se afincó la cátedra de la Cultura Minera.

Toda la Corporación considera que «la brigada es un patrimonio irrenunciable de las cuencas mineras y de toda Asturias, un símbolo de profesionalidad, entrega y sacrificio que, durante más de un siglo, ha protegido vidas dentro y fuera de nuestras fronteras».

Respecto a la situación que están viviendo, aseguran que «es inadmisible». «La brigada se mantiene operativa única y exclusivamente gracias al compromiso personal de sus integrantes. Llevan años doblando turnos, cubriendo guardias y acumulando miles de horas extra para que el Pozo Fondón –como exigen sus estatutos– jamás quede vacío y que siempre haya alguien al otro lado del teléfono», recordaron. Y lo hacen aun sabiendo desde hace más de un mes «que esas horas extraordinarias no se les van a abonar». «Esa responsabilidad la están asumiendo los trabajadores, no la empresa», añadieron.

Inciden en la Corporación en que «incluso en las situaciones en las que ya no era posible salvar una vida, han logrado recuperar a los desaparecidos con un trabajo impecable y profundamente humano, permitiendo que sus familias pudieran despedirse y darles sepultura. Porque en la mina, gracias a ellos, nadie se queda atrás».