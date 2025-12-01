Los alcaldes mineros hacen piña con los brigadistas y critican la actitud de Hunosa

Sin cambios a la vista para la Brigada de Salvamento Minero. Los alcaldes de las comarcas mineras del Nalón y del Caudal –sólo faltaron los ... de Mieres, Aller y Riosa por motivos de agenda– se reunieron este lunes con los brigadistas y reprocharon la actitud de Hunosa ante lo que puede ser la «desaparición» del cuerpo. Plantearon la alternativa de que pase a ser un servicio de emergencia a cargo del Gobierno central.

Poco antes de las cuatro de la tarde de este lunes, el presidente de la hullera estatal, Enrique Fernández, entró en la sede de la brigada en el pozo Fondón, en Langreo, donde mantuvo una nueva reunión con los 19 miembros del cuerpo. En la calle esperaban los alcaldes Roberto García (IU, Langreo), José Ramón Martín (PSOE, San Martín del Rey Aurelio), Julio García (PSOE, Laviana), Marcelino Martínez (PSOE, Sobrescobio), Miguel Ángel Fernández (PSOE, Caso), Gemma Álvarez (IU, Lena), Maximino García, 'Mino' (IU, Morcín), y Adrián Gayo (IU, Teverga), acompañados del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU).

Tras una hora de espera, los regidores entraron a formar parte de la reunión con los brigadistas, aunque ya sin Hunosa, donde supieron que no se había llegado a acuerdo alguno. «Creíamos que darían una solución al problema de la brigada», explicó el alcalde de Morcín, en representación del resto de regidores; una respuesta a la deuda de 9.000 horas extras acumuladas por el cuerpo o una alternativa que impida que la brigada al completo presente su dimisión en la noche del 7 de este mes, tal y como prometieron.

Sin embargo, añadió García, «da la sensación de que vinieron con el bidón de gasolina para incendiar más la situación, sin ninguna medida de cómo afrontarlo». Más que un problema laboral, continuó, «se ha convertido en algo social»; son un «grupo de élite», por lo que instó a la hullera a que actúe en consecuencia antes de la fecha límite, «aún hay tiempo».

En apoyo, las cuencas del Nalón y del Caudal convocan una concentración a las puertas del pozo Fondón el miércoles 3, a las 17 horas, para «presionar», respaldar a la brigada e intentar allanar el camino para que pueda resolverse. Esta, resumió, «es una causa justa» y se debe asegurar «un futuro a largo plazo» de la brigada.

Por eso, de cara al futuro y en línea política, se planteó la posibilidad de que un servicio de emergencia como el de la brigada, que «traspasa las fronteras de Asturias», deje de «depender exclusivamente de Hunosa y pase a ser del Gobierno central», teniendo en cuenta los últimos accidentes en los que la brigada tuvo un papel fundamental. El gobierno, apostilló, «debe disponer de un equipo para cualquier tipo de accidente» dentro de este ámbito, una propuesta que Zapico señaló que «habría que estudiarla».

«Buenas palabras»

Por su parte, los brigadistas agradecieron el apoyo tanto social como político recibido durante estos días, teniendo en mente la pasada concentración a las puertas de su sede, a la que acudieron más de 200 vecinos de toda la comarca minera a protestar, incluyendo algunos exbrigadistas que repasaron la labor del cuerpo.

En la reunión de este lunes, Hunosa los felicitó por su actuación en el reciente accidente en la mina de Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, pero «solo fueron buenas palabras; nos dicen que siguen trabajando en ello, pero los días pasan y no vemos que haya una solución que se pueda palpar», explicó Óliver Suárez, portavoz del cuerpo.

La última propuesta de la hullera fue la de incorporar cinco nuevos miembros a la brigada para aumentar la plantilla actual, algo que el cuerpo definió como un «parche» y que no se volvió a tratar en esta nueva reunión. «Esa no es la solución real al problema», primero hay que tratar de resolver el «conflicto presente», explicó Suárez. Si no hay ningún cambio, el día 8 desaparecerá la Brigada de Salvamento Minero.

Según las últimas declaraciones que aportó la empresa, la hullera «niega con rotundidad que exista voluntad alguna de desmantelar un servicio que considera de máxima importancia», y subrayó su «firme compromiso para garantizar su continuidad, reconociendo tanto su papel histórico como su aportación imprescindible a la protección de los trabajadores y de la sociedad civil, no solo en el ámbito de la minería, sino también en múltiples escenarios donde se requiere intervención especializada».