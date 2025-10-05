La feria del coleccionismo de Mieres logra su objetivo de fidelizar a los aficionados

La Feria del Coleccionismo de Mieres vuelve a ser un «éxito» en su decimocuarta edición. Miles de artículos en más de un centenar de puestos ... y numerosos curiosos en busca de algún tesoro fueron los ingredientes de una nueva edición de la cita mierense.

Los visitantes pudieron encontrarse en el ferial de Santullano prácticamente de todo: aquel libro que marcó una época; la película que descubrió la magia del cine; vajillas que evocan comidas de otros tiempos; pomos de forja antiguos; y miles de sellos, monedas o juguetes. Cada visitante encontró aquello que venía buscando, y es que, como explican los expositores, la gente acude a la feria de Mieres a comprar.

Este es precisamente uno de los ingredientes que ha fidelizado a cientos de personas que cada año se acercan al ferial mierense.

Francisco Velázquez viene cada año desde León: «El primero fue por casualidad, pero ahora siempre tengo en el calendario esta cita para ampliar mi colección de billetes», apuntó mientras ojeaba uno de los puestos de dinero antiguo. Luisa Martínez llegó a Mieres desde Avilés en busca de un videojuego para su hijo: «Por el trabajo no pudo venir, así que vine con unas amigas y este nombre en un papel por si lo encuentro».

Otro de los ingredientes que hace que la cita mierense gane público año tras año es una cuidada programación complementaria, con exposiciones, proyecciones cinematográficas y partidas de rol. No faltaron a la cita el colectivo Orden 66, amantes del universo Star Wars, al igual que Legión 385, que acudieron con sus disfraces para hacer partícipes a los visitantes de su pasión estelar. En esta edición, una de las exposiciones la protagonizan los materiales aportados por el japonés Takaharu Hashimoto, 'Taka', que llegó a Asturias cuando era estudiante, con unos veinte años, y que ahora ya lleva más de una década afincado en Oviedo. Trajo a Mieres parte de sus xilografías ukiyo-e, un tipo de arte tradicional japonés que sorprende a quienes las descubren.

La Feria del Coleccionismo de Mieres se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes de Asturias, que en cada edición reúne a expositores, coleccionistas y aficionados de toda España. Este espacio de encuentro fomenta la compra, venta e intercambio de artículos variados relacionados con el coleccionismo entre cientos de personas.

Expositores y público en general han convertido al ferial mierense en un centro de referencia para coleccionistas o curiosos, que coinciden en que ya esperan la próxima cita.