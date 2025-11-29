Los 21 de la fosa de Parasimón ya descansan en paz

Eran 21 las cajas que este sábado se habían colocado, apiladas en dos filas, en el cementerio de Pola de Lena; en su interior, ... los restos de los cuerpos –todos hombres de entre 17 y 40 años– que fueron recuperados en las dos excavaciones realizadas en Parasimón, en el puerto de Pajares. Allí fueron ejecutados en 1937. Tenían etiquetas, pero no nombres. Y es que todavía no se han logrado identificar a estas víctimas de la represión franquista a pesar de los análisis de ADN efectuados hasta la fecha. En un acto organizado por el Principado, recibieron sepultura y ya descansan en paz.

Ampliar Las cajas con los restos, en el cementerio de Pola de Lena.

Las exhumaciones realizadas en Parasimón I (2018) permitieron recuperar doce cuerpos con restos balísticos y signos de ejecución. La intervención en la segunda fase (2023) permitió recuperar nueve cadáveres más y localizar 25 vainas de munición compatibles con fusiles Mauser y pistola Astra, lo que confirma un método de ejecución tiro a tiro. Los cuerpos fueron hallados alineados en una zanja, dispuestos con cuidado, un hecho coherente con los testimonios que señalan que niños del pueblo fueron obligados a enterrarlos.

Lourdes Herrasti es arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y explicó los motivos por los que no se han podido identificar los cuerpos. «Lo que tenemos son los perfiles de ADN, por eso necesitamos a los familiares de desaparecidos, sacados de la cárcel de Aller, que se pongan en contacto con la dirección general de Memoria Democrática para tomar muestras y realizar un cotejo». Se han hecho numerosas pruebas; no hay negativos, pero tampoco positivos.

Los hermanos Juan Antonio y Luis Naves Cienfuegos son de Madrid, pero acudieron hasta el cementerio de Lena porque creen que en una de esas cajas se encuentra su abuelo, Luis, que era de Parana. «Hubo dificultades con la calidad del ADN de los restos, pero no renunciamos a que en algún momento se pueda efectuar la identificación».

Ampliar La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; la edil Minerva Álvarez; el consejero Ovidio Zapico; la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez; la arqueóloga Lourdes Herrasti; y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, en el cementerio de Pola de Lena.

Al acto acudió el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, así como familiares de los represaliados, vecinos, representantes de entidades memorialistas y miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, responsable de las exhumaciones.

Zapico quiso destacar que este tipo de intervenciones «son esenciales para garantizar el ejercicio de las políticas públicas de memoria democrática y construir una sociedad que conozca su historia, honre a quienes la sufrieron y reafirme los valores que sustentan la convivencia democrática». Recordó que, frente a discursos actuales que pretenden minimizar la gravedad de la dictadura, «no podemos permitir que se normalice un pasado de represión, torturas y asesinatos; debemos reivindicar los valores de la democracia y libertad».

Sólo siete familias

El consejero también puso el acento en el apoyo institucional a las familias. En este sentido, dijo que el Principado está destinando recursos públicos continuados para avanzar en la búsqueda, recuperación e identificación de las víctimas, como los 32.000 euros destinados a los trabajos recientes en Parasimón, y aseguró que estas políticas tendrán continuidad en los próximos ejercicios. En este caso, aunque se ha logrado extraer y analizar el ADN de los 21 cuerpos, por el momento no existen coincidencias con las muestras aportadas por siete familias. Por ello, no ha sido posible realizar entregas individualizadas y el acto se centró en la dignificación colectiva de las víctimas. El Principado solicita que más personas puedan aportar muestras genéticas para facilitar futuras identificaciones.