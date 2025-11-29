El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Antonio y Luis Naves Cienfuegos, quienes creen que tienen a su abuelo en una de las cajas. A. F. G.
Memoria democrática

Los 21 de la fosa de Parasimón ya descansan en paz

El Principado homenajea a estos hombres ejecutados en la represión franquista de 1937 en Lena y pide a los familiares que faciliten ADN para identificarlos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Lena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Eran 21 las cajas que este sábado se habían colocado, apiladas en dos filas, en el cementerio de Pola de Lena; en su interior, ... los restos de los cuerpos –todos hombres de entre 17 y 40 años– que fueron recuperados en las dos excavaciones realizadas en Parasimón, en el puerto de Pajares. Allí fueron ejecutados en 1937. Tenían etiquetas, pero no nombres. Y es que todavía no se han logrado identificar a estas víctimas de la represión franquista a pesar de los análisis de ADN efectuados hasta la fecha. En un acto organizado por el Principado, recibieron sepultura y ya descansan en paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  3. 3 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9 Gijón ilumina su Navidad más brillante
  10. 10 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los 21 de la fosa de Parasimón ya descansan en paz

Los 21 de la fosa de Parasimón ya descansan en paz