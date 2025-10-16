Un hombre de 71 años, herido grave al volcar su todoterreno en una pista forestal de Aller El accidentado, que logró dar aviso al 112 pese a la falta de cobertura, fue rescatado por bomberos y trasladado al HUCA con politraumatismo

N. V. Jueves, 16 de octubre 2025, 23:16 Compartir

Un conductor de 71 años ha resultado herido de consideración tras volcar con su todoterreno en una pista forestal con fuerte desnivel, en las inmediaciones de la localidad de Bustios, cerca del yacimiento minero de Los Pontones, en Aller.

Según informó el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado presenta un politraumatismo de pronóstico grave, pendiente de evolución y nuevas pruebas médicas. Tras ser atendido inicialmente en el hospital Álvarez Buylla de Mieres, fue trasladado en la UVI móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

El rescate se prolongó durante varias horas debido a las dificultades de acceso y a la falta de cobertura en la zona. El propio herido consiguió llamar al 112 Asturias a las 19.06 horas para alertar de lo ocurrido, aunque solo pudo dar algunas indicaciones sobre su ubicación antes de perder la comunicación.

Con esos datos, se movilizó a bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), al Grupo de Rescate —con un médico-rescatador—, al equipo de Atención Primaria de Moreda y a la Guardia Civil. Una patrulla del Instituto Armado fue la primera en llegar al lugar, manteniendo las comunicaciones por radio con la central debido a la ausencia de señal telefónica.

El médico-rescatador estabilizó al accidentado colocándole un collarín y férulas en ambas piernas, además de inmovilizarlo en un colchón de vacío. Posteriormente, fue trasladado en un todoterreno de bomberos unos 700 metros hasta el punto donde esperaba la ambulancia todoterreno de Cabañaquinta, que lo evacuó al hospital de Mieres. Desde allí, se organizó su traslado definitivo al HUCA.

La intervención concluyó a las 22.04 horas, cuando los bomberos informaron de que el herido había sido entregado al equipo sanitario para su evacuación. Tras ello, los efectivos regresaron a sus respectivas bases.