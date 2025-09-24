El Hospital del Nalón recupera el área de partos
El servicio se desplazó dos semanas al hospital Álvarez-Buylla, donde nacieron seis bebes
Marta Varela
Langreo
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:12
El Hospital Valle del Nalón ha recuperado este miércoles el área de partos que estuvo cerrada quince días por obras de mejora. Desde el ... pasado 10 de septiembre, el servicio estuvo derivado al Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres, donde se atendieron seis partos procedentes del área sanitaria VIII correspondiente al valle del Nalón. Las cesáreas urgentes y programadas así como la monitorización obstétrica programada se mantuvieron en el centro hospitalario de Langreo.
Los trabajos acometidos en dicha zona se centraron en reformar las estancias para mejorar la calidez de la atención al parto e incluyen mejoras en la pintura, iluminación, portería y la decoración con vinilos de los paritorios. El resultado final ha sido una zona más moderna con instalaciones más eficientes Para ello ser han invertido 12.500 euros.
