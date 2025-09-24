El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La zona de partos del Hospital valle del Nalón E. C.

El Hospital del Nalón recupera el área de partos

El servicio se desplazó dos semanas al hospital Álvarez-Buylla, donde nacieron seis bebes

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:12

El Hospital Valle del Nalón ha recuperado este miércoles el área de partos que estuvo cerrada quince días por obras de mejora. Desde el ... pasado 10 de septiembre, el servicio estuvo derivado al Hospital Álvarez-Buylla, en Mieres, donde se atendieron seis partos procedentes del área sanitaria VIII correspondiente al valle del Nalón. Las cesáreas urgentes y programadas así como la monitorización obstétrica programada se mantuvieron en el centro hospitalario de Langreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Hospital del Nalón recupera el área de partos

El Hospital del Nalón recupera el área de partos