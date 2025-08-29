El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones del Hospital Valle del Nalón. E. C.

Salud mejora las habitaciones del Hospital Valle del Nalón para aumentar la «calidez en la atención al parto»

Desde el 10 al 24 de septiembre los partos se derivarán al Álvarez-Buylla de Mieres, salvo cesáreas urgentes y programadas

S. G. A.

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:55

La Consejería de Salud acometerá una serie de obras para mejorar tanto el área de partos del Hospital Valle del Nalón como la propia ... seguridad del edificio hospitalario. Así durante el mes de septiembre se acometerán una serie de medidas en la zona de partos por importe de 12.500 euros. Estos trabajos permitirán, explicaron en Salud, reformar las estancias para mejorar la calidez de la atención al parto e incluyen mejoras en la pintura, iluminación, portería y la decoración con vinilos de los paritorios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10 Herido un operario en una obra en el barrio gijonés de Moreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Salud mejora las habitaciones del Hospital Valle del Nalón para aumentar la «calidez en la atención al parto»

Salud mejora las habitaciones del Hospital Valle del Nalón para aumentar la «calidez en la atención al parto»