Javier Fernández, Gustavo Martínez, José Ramón Martín Ardines y Carlos del Valle. E. C.

Hunosa habilita un recorrido turístico en un tren de vapor dentro del pozo Sotón

Las dos nuevas máquinas restauradas en un taller mierense reciben a los visitantes de la feria de turismo minera, Fetumi

Marta Varela

Marta Varela

El Entrego

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:18

Recorrer algo más de un kilómetro, en vías que cuentan con una historia de más de un siglo en el exterior del pozo minero Sotón ... , será posible en cuanto lleguen los vagones para trasladar pasajeros que Hunosa ha encargado. El primer paso para este futuro tren turístico se presentó este sábado en el comienzo de la feria minera Fetumi. Muchos curiosos se acercaban a observar las recién restauradas Río Nalón y la Sotón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

