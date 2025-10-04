Hunosa habilita un recorrido turístico en un tren de vapor dentro del pozo Sotón

Recorrer algo más de un kilómetro, en vías que cuentan con una historia de más de un siglo en el exterior del pozo minero Sotón ... , será posible en cuanto lleguen los vagones para trasladar pasajeros que Hunosa ha encargado. El primer paso para este futuro tren turístico se presentó este sábado en el comienzo de la feria minera Fetumi. Muchos curiosos se acercaban a observar las recién restauradas Río Nalón y la Sotón.

«Son máquinas funcionales que forman parte de un proyecto en el que está la recuperación de un trazado ferroviario que existe en el exterior de este pozo Sotón y habilitar un tren turístico que completaría la oferta cultural de este emplazamiento», explicó Gustavo Martínez Pañeda, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Hunosa.

La restauración de estas dos locomotoras, al querer darles un futuro funcional, tuvo que ser realizada de forma minuciosa en los talleres mierenses de Carlos del Valle, donde, como explica su gerente, llegaron en muy mal estado y tuvieron que ser desmontadas pieza a pieza para restaurar cada una y poder asegurar que, una vez montadas, fuesen seguras para transportar gente. «Muchas piezas, sobre todo la parte de la chapa, eran casi irrecuperables». Su objetivo era que fuesen réplicas idénticas a las originales, y lo hicieron apoyados en fotografías de la época del propio fabricante de las mismas. «Se cuidó hasta el mínimo detalle, incluyendo remaches; todo ello supuso más de mil horas de trabajo, lo que permite tener pocas dudas de que, si el vapor hace su trabajo, funcionará».

En esta labor de restauración, el presidente del Museo del Ferrocarril de Asturias es Javier Fernández López, quien indagó sobre el origen de la locomotora y descubrió que era de una empresa holandesa que la utilizaba para trabajar en obras públicas. Posteriormente, fue intervenida y utilizada por el gobierno alemán, «participando en el muro atlántico y bases de lanzamiento», que después de la guerra la vendió a Carbones Asturianos a finales de los años 40, parando a principios de los 60. La trajeron al pozo Samuño «para lo que tuvieron que cambiar el ancho de vía, que aquí era más estrecho, y parece por las costuras que la cortaron y le quitaron por el medio cinco centímetros centrales y los volvieron a soldar». Estuvo como monumento en el Cadaviu y terminó en el Fondón.

Hunosa ha restaurado, en menos de cinco años, las nueve máquinas de vapor que estaban en sus instalaciones.