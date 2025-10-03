Presura, la esperanza del mundo rural

Marta Varela Pozo Sotón (El Entrego) Viernes, 3 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El pozo Sotón, en El Entrego, será durante los próximos tres días el eje de la lucha del mundo rural, su resistencia a desvanecerse y su esfuerzo por labrarse un futuro de calidad. Dos citas harán posible estos objetivos, Presura, que se desarrolla con la apuesta por el mundo rural como bandera y la feria del turismo minero, Fetumi, que se desarrollara este sábado y el domingo.

El reto demográfico centró la jornada de este viernes y lo hizo con las palabras de la vicepresidenta del Principado Jimena Llamedo que incidió en que en la actualidad «la historia es distinta a la de la decadencia de años atrás, con un saldo demográfico que constata que Asturias vuelve a crecer, con 9.000 nuevos vecinos. Somos una tierra de retorno». Y esto se debe a políticas regionales, como la apuesta por «el emprendimiento, por la educación como Les escuelines, o la matriculación gratuita en la Universidad, pero también con una sanidad de calidad», y que apuestan porque «desarrollar un proyecto de vida sea cada día más fácil». Y recordó que «el turismo rural nació hace 40 años en Asturias, lo hizo en Taramundi. Nuestra apuesta en innovar y crecer, Queremos pueblos vivos y no verles desaparecer»

Enrique Fernández, presidente de Hunosa mostró su apuesta por el futuro del mundo rural en la que considera que las antiguas instalaciones mineras tienen un papel especial, y relató la nueva vida que ya se está implantando en algunas como es el propio pozo Sotón, y San José en Mieres, ejes de la vertiente social y cultural. Mientras que puso el énfasis en aquellos que recuperan la actividad industrial como los pozos Carrio o Fondón, o la central de biomasa de La Pereda

Presura es la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. Sus ocho ediciones anteriores la han convertido en la cita anual obligada para la España menos poblada. Ahora le toca el turno a Asturias, el impulso a la zona rural se hace desde las instalaciones del pozo Sotón, en la localidad samartiniega de El Entrego. Y la primera noticia positiva la daba el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines al comunicar que el concejo está en pleno crecimiento demográfico con el empadronamiento de 23 nuevos vecinos en los últimos dos días

Presura es mucho más que una feria, es un punto de encuentro para quienes viven, trabajan e impulsan las zonas rurales, de aquellos que tienen proyectos, ganas, ideas de luchar por esa ansiada repoblación. Este fin de semana el pozo Sotón se ha convertido en el lugar perfecto para inspirarse, conocer lo que hacen otros, hacer contactos, observar y hablar sobre el futuro que todos quieren construir en la zona rural.

El encuentro que a lo largo este fin de semana reúne a más de cincuenta expositores nacionales y de Portugal, diecisiete de ellos asturianos, y oferta un amplio programa con diez mesas redondas, setenta comunicaciones breves y múltiples actividades abiertas al público, la España rural se defiende este fin de semana desde el pozo Sotón. Las principales conversaciones asumen propuestas tan esperadas como la revuelta de los jóvenes, como uno de loe ejes que las esperanzas aportan a la zona rural, a la par que se aportan recetas para vivir en el campo sin agotarlo con interesantes experiencias de los actores principales de la ganadería extensiva con aportaciones desde León, Asturias, Bajadoz y Burgos. Presura garantiza tres días de descubrimiento rural y de una apuesta de futuro