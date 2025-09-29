El pozo Sotón será el escenario de Presura 2025, la gran cita de la zona rural asturiana

Marta Varela Pozo Sotón Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

El pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogerá del 3 al 5 de octubre la novena edición de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que este año se celebra por primera vez en Asturias. El encuentro reunirá a más de cincuenta expositores nacionales y de Portugal, diecisiete de ellos asturianos, y desplegará un amplio programa con diez mesas redondas, setenta comunicaciones breves y múltiples actividades abiertas al público, lo que convertirá el Principado en epicentro de la España rural.

Asturias será la gran protagonista de esta edición, con una destacada representación en los expositores, en las mesas de debate y en el espacio Ágora, que servirá para difundir proyectos de innovación tecnológica, economía social, producción agroalimentaria sostenible, turismo responsable y cultura popular. La diversidad del tejido emprendedor y asociativo de la comunidad mostrará cómo el medio rural puede ser motor de empleo, inclusión, creatividad y desarrollo económico.

La feria cuenta con el apoyo del Gobierno de Asturias y la Fundación Caja Rural, el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño ha destacado que «a pesar de que en Asturias no tenemos los problemas a los que se enfrentan las comunidades de la España vaciada, sí tenemos territorios con algunas necesidades». De hecho, desveló que habrá una mesa específica bajo el nombre Asturias, laboratorio rural, en la que se presentarán las iniciativas que se están impulsando desde el Principado en esta materia. Además, el espacio Ágora acogerá más de setenta comunicaciones de proyectos de todo el país.

Junto con los proyectos asturianos, en Presura 2025 participarán iniciativas de Castilla y León, Aragón, Andalucía y Galicia, que ofrecerá, junto con las medidas portuguesas, un mosaico plural que convertirá al pozo Sotón en un escaparate de experiencias que van desde la recuperación de oficios tradicionales hasta la digitalización y la economía verde.