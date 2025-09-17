El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La localidad de Felechosa, donde siete alumnos tienen problemas con el transporte escolar. Mario Rojas

50 minutos de espera a que abra el instituto en Aller

Varias familias del Valle de Aller denuncian los problemas de transporte escolar de sus hijos

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:49

«Somos el último pueblo del valle, pero la última parada no puede ser el último derecho». La frase resume el sentir de las familias ... de Felechosa, en Aller, y otros pueblos cercanos como El Pino, Entrepeñas o Collanzo que, desde hace años, sufren los problemas del transporte escolar. Un año más, al inicio de curso, surgen situaciones y protestas de este tipo. En este caso hay una decena de alumnos de Bachillerato del instituto que viven la siguiente situación (siete en Felechosa y algunos más en los pueblos cercanos).

