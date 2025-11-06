Los jóvenes, los primeros en unirse a la lucha por la inclusión en el festival Fiasco
Marta Varela
Mieres
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:44
«La labor de concienciación no es completa si no se incluye a la juventud en ella». Con esta filosofía y bajo la premisa de « ... aquí no sobra nadie», la organización del festival mierense Fiasco daba este jueves el pistoletazo de salida a las actividades. Lo hacían con dos acciones diseñadas especialmente para los estudiantes de los IES de Mieres.
El comienzo no pudo ser más exitoso. Al mediodía los alumnos invidentes y con discapacidad visual del Taller de Teatro de la Once de Oviedo presentaron en el auditorio de la Casa de la Cultura mierense el espectáculo-recital 'La nieve ardía', basado en la poesía del ovetense Ángel González. Bajo la dirección de Etelvino Vázquez, a través de sus poemas, el montaje recorrió temas como el amor, la nostalgia, el miedo y la soledad.
La tarde de esta primera jornada estuvo protagonizada por la intervención artística, de Fundación Vinjoy, 'Ratas'. Seguida del relato íntimo y provocativo de Bob Pop: 'Hablar no sirve. De nada'. La obra exploró temas cotidianos como el amor, el cuerpo, el sexo, las palabras y el tiempo, invitando a reflexionar sobre la importancia de comunicarnos y comprendernos mutuamente.
El protagonismo juvenil volverá este viernes con la presentación del cómic 'Participación sin barreras', con el que se ofrecen pistas y consejos prácticos para mejorar en accesibilidad de las personas.
