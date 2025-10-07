Se enfrenta a seis años de cárcel por apoderarse del dinero de dos hermanos a los que cuidaba en Mieres La Fiscalía considera que los aisló de su entorno familiar y se quedó con sus ahorros y los de su tía

Martes, 7 de octubre 2025, 16:22 Comenta Compartir

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita seis años de prisión para un acusado de apoderarse de más de 170.000 de dos hermanos dependientes a los que cuidaba y de la tía de estos, que lo contrató para que viviera con ellos en Mieres. La vista oral está señalada para este miércoles, 8 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado fue contratado en diciembre de 2020 como cuidador de dos hermanos. Así, pasó a residir con ellos en su domicilio del municipio de Mieres. Ambos padecían una enfermedad que les hacía depender de terceros para sus actividades cotidianas.

Aprovechando esta circunstancia, el acusado los aisló de su entorno familiar y, utilizando los datos bancarios que se le habían proporcionado para que pudiera ocuparse de sus cuidados y necesidades, se apoderó, de la cuenta de los dos hermanos y de la de la tía de éstos (que era la persona que lo contrató) de un total de 170.184,75 euros a lo largo de los años 2021 y 2022. Los tres han fallecido.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y solicita que se condene al acusado a 6 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a los herederos de las tres víctimas con 170.184.75 euros, más los intereses legales correspondientes.