Langreo acoge en La Felguera las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón
Una gran exposición de ejemplares podrán visitarse en una carpa ubicada en el Parque Viejo del distrito langreano de La Felguera.
Marta Varela
Langreo
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:28
Como ya viene siendo tradición, este fin de semana se celebrarán las XXIV Jornadas Micológicas del valle del Nalón. En una carpa ubicada en el ... denominado Parque Viejo, del distrito langreano de La Felguera, habrá una gran exposición micológica que se podrá recorrer tanto de forma individual como con visitas guiadas.
El evento está organizado por Geotropa (asociación micológica del valle del Nalón). Una cita pedagógica para todos los amantes de las setas que, como cada año, cuenta con visitas guiadas a la exposición en las que se explican las peculiaridades de cada ejemplar. Se podrán contemplar, en una cuidada y extensa exposición, todo tipo de ejemplares –tanto comestibles como venenosos– que ofrecen al visitante una visión real de lo que puede encontrarse, especialmente, en el campo asturiano. Como es habitual, durante el fin de semana los responsables de la organización atenderán todas las dudas y preguntas de los visitantes.
