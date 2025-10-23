Langreo considera que en 2026 el Credine comenzará a funcionar en su mayor parte

«Por fin se acometen grandes proyectos en Langreo. las cosas funcionan», así de exultante estaba Roberto García, alcalde de Langreo, este jueves al anunciar ... que durante una reunión con el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy mantenida el pasado miércoles «se reconoció que el Credine va a retomar su carácter asistencial como se reclamaba desde a Plataforma en favor del Hospital de Parapléjicos». No se atrevió el regidor a dar plazos concretos pero si apuntó que «todo esta en marcha, en breve se firmará un convenio. Esperamos que el año 2026 sea el del Credine y que comience a estar ampliamente utilizado». Espera que se cumpla otro proyecto reclamado desde Langreo que es que sirva para «atendiendo a personas que salen de la red hospitalaria sin contar con una red de apoyo». «Hay que ir encajando todas las piezas para que esté en marcha al cien por cien».

«Son muy buenas noticias para Langreo», aseveró el regidor que explicó que «se trató de una reunión muy productiva donde hablamos como iba a ser toda la puesta en marcha del Credine», en la que participará la consejería de Sanidad, además del Imserso. Reconocía García que «nosotros íbamos con la hoja de ruta que nunca abandonamos, que el proyecto se desarrolle en toda su amplitud». En este sentido remarco que «en el inicio del proyecto se apostó por contar con una residencia para familiares de pacientes atendidos en el centro». Además de reclamar al ministro que «Barros sea un punto accesible para las personas con discapacidad. No es comprensible que personas en silla de ruedas no puedan desplazarse con facilidad».

«Infrautilizado»

También reclamaron al ministro que las instalaciones puedas «ser un respiro para los familiares con personas con ELA a su cargo». Una función que, según García podría ser imprescindible mientras se cumplan las expectativas del Principado de desarrollar una residencia para enfermos de ELA en el hospital materno infantil de Oviedo. «Entendemos que mientras esto se materialice es una pena que el Credine este infrautilizado y que las familias pasen por situaciones complicadas. Hay que dar una respuesta ágil a esos enfermos y familias con necesidades de ayuda». Esperan que en breve desde el Principado se puedan materializar buenas noticias.