Los vecinos afectados por el incendio en el Monte Areo ya están en sus casas
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy reunido con el alcalde de Langreo Roberto García E. C.

Langreo considera que en 2026 el Credine comenzará a funcionar en su mayor parte

El alcalde Roberto García mantuvo un encuentro con el el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, sobre el futuro del centro de Barros

Marta Varela

Langreo

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:17

Comenta

«Por fin se acometen grandes proyectos en Langreo. las cosas funcionan», así de exultante estaba Roberto García, alcalde de Langreo, este jueves al anunciar ... que durante una reunión con el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy mantenida el pasado miércoles «se reconoció que el Credine va a retomar su carácter asistencial como se reclamaba desde a Plataforma en favor del Hospital de Parapléjicos». No se atrevió el regidor a dar plazos concretos pero si apuntó que «todo esta en marcha, en breve se firmará un convenio. Esperamos que el año 2026 sea el del Credine y que comience a estar ampliamente utilizado». Espera que se cumpla otro proyecto reclamado desde Langreo que es que sirva para «atendiendo a personas que salen de la red hospitalaria sin contar con una red de apoyo». «Hay que ir encajando todas las piezas para que esté en marcha al cien por cien».

