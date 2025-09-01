El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela municipal que se renaturalizará para crear un gran espacio verde. Marta Varela

Langreo creará de inmediato en El Puente una amplia zona verde para los vecinos

La urbanización del soterramiento, pendiente de que Hunosa concluya las obras de la geotermia que pasan por la zona

Marta Varela

Langreo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:00

Finalmente no se construirán pisos protegidos en la gran parcela de titularidad municipal que hasta el momento se venía utilizando como almacén para las obras ... del concluido soterramiento de Langreo. El alcalde de Langreo, Roberto García, fue rotundo este lunes al manifestar que «crearemos una amplia zona verde por la que poder pasear». «Nuestra intención es ir plantando árboles y que dejemos de ver una zona llena de suciedad y veamos espacios verdes», añadió. Recordó además que este proyecto es el que fue refrendado por el Pleno municipal «hace años», para remarcar que «la ciudad tiene demasiados parques y espacios con baldosas y pocas zonas verdes que den frescor a la ciudad».

