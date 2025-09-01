Langreo creará de inmediato en El Puente una amplia zona verde para los vecinos

Finalmente no se construirán pisos protegidos en la gran parcela de titularidad municipal que hasta el momento se venía utilizando como almacén para las obras ... del concluido soterramiento de Langreo. El alcalde de Langreo, Roberto García, fue rotundo este lunes al manifestar que «crearemos una amplia zona verde por la que poder pasear». «Nuestra intención es ir plantando árboles y que dejemos de ver una zona llena de suciedad y veamos espacios verdes», añadió. Recordó además que este proyecto es el que fue refrendado por el Pleno municipal «hace años», para remarcar que «la ciudad tiene demasiados parques y espacios con baldosas y pocas zonas verdes que den frescor a la ciudad».

Si bien con posterioridad se habló de combinar zonas verdes con áreas residenciales, en las que poder edificar pisos con algún tipo de protección, García rechazó este lunes está posibilidad: «Yo personalmente me opuse, me opongo y me opondré a todo lo que no sea zona verde». Explicó el regidor que «nuestra intención es cumplir lo aprobado en Pleno y que todo sea un espacio verde».

El regidor añadió que «se trata de una zona muy degradada, que queremos comenzar ya a recuperar para el disfrute de los vecinos». «Langreo tiene un déficit de zonas verdes que intentaremos ir subsanando», remarcó.

La intención municipal es, una vez que se retiren todos los materiales allí almacenados, que en la actualidad son mínimos, «comenzar con la renaturalización de la misma e ir creando una amplia zona verde para el disfrute de los vecinos», relató García. La parcela cuenta con 7.227 metros cuadrados ubicados entre la rotonda de Langreo Centro y la zona del barrio de El Puente, donde está la iglesia de San Lorenzo.

El proyecto final aún no está definido; «tendremos que contar con dinero para ir haciendo cosas en los próximos presupuestos municipales, pero la limpieza de la parcela sí tenemos intención de comenzar con ella de forma inmediata». En este afán municipal por crear nuevas zonas con sombras para que los vecinos puedan guarecerse del sol, García mostró su intención de estudiar plantar árboles o colocar zonas de sombra en espacios concurridos a diario por los langreano como la felguerina plaza Merediz.

El conocido como el parque viejo de La Felguera «es casi la única zona verde de este distrito». Y recordó que «necesitamos dotar la ciudad de zonas con bancos y sombras que estén frescas para el disfrute de los vecinos». Además señalo otras deficiencias de la ciudad como «aceras demasiado estrechas, demasiadas baldosas sueltas, ausencia de carriles bici a centros educativos, y una ciudad no diseñada para moverse en silla de ruedas», aspecto que espera ir mejorando y crear «aceras atractivas para caminar incluso con silla de ruedas».

A pocos metros de lo que será el nuevo pulmón verde del distrito langreano de La Felguera, se encuentran los terrenos liberados del soterramiento cuya urbanización no ha comenzado. El motivo de este retraso se debe a que en estos momentos Hunosa está realizando, en la zona más cercana a la nueva estación soterrada, trabajos del proyecto de la geotermia para su llegada a la Ciudad tecnológica de Valnalón. «Adif que trabaja en la zona retirando material, no puede concluir los trabajos hasta que Hunosa no acabe los suyos», explicó el regidor langreano.

El próximo paso se dará en breve en una reunión entre el Principado, que se encargará de la urbanización, y el Ayuntamiento de Langreo. Se espera que en breve se pueda comenzar a ejecutar la urbanización por parte del Principado. La obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Este mismos año se amplió el presupuesto del proyecto con dos millones más. La actuación abarca dos kilómetros lineales de terreno liberado que se convertirán en un gran bulevar, con paseo peatonal, carril bici y mobiliario urbano.