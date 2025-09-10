Langreo iniciará las obras de reurbanización en la avenida de Gijón
El proyecto contempla intervenciones en unos tres kilómetros
Marta Varela
Langreo
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:54
Circular por el centro urbano de Langreo es estas semanas complicado debido a las obras. Así, a los actuales trabajos que se ejecutan en ... las principales calles del distrito de Sama, se le sumará en los próximos días que el Ayuntamiento de Langreo iniciará las obras de reurbanización en el ámbito de la avenida de Gijón, en el distrito de La Felguera, con un plazo de ejecución de cuatro meses.
Esta actuación tiene como objetivo dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando esta zona en la ciudad y reforzando el carácter urbano de uno de los principales accesos al centro de este distrito langreano. El proyecto contempla intervenciones en unos tres kilómetros siendo, la principal de ellas, la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y una rotonda en el cruce con Alfonso Argüelles, que permitirá moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial. Además habrá nuevas aceras.
