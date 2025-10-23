Langreo se planta: «No soportamos más los malos olores en La Felguera» Doscientos vecinos se concentraron para pedir una solución a un problema que padecen desde hace años. El Ayuntamiento ha contratado 'olfateadores'

Marta Varela Langreo Jueves, 23 de octubre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Los langreanos se rebelan contra los malos olores que padecen desde hace años. En torno a dos centenares de felguerinos mostraron su malestar en la ... tarde de este jueves en el Parque Viejo de este distrito langreanos. Arropados por toda la Corporación, que dejó el protagonismo a los vecinos, exigieron una solución. Como portavoz ejerció Emilio Silva, responsable vecinal del centenario barrio de Urquijo, uno de los más afectados por los malos olores. Explicó que «todos pensamos en una misma empresa como causante de estos olores insoportables» y que «no queremos que se vaya sino que se busque una solución para vivir tranquilos». A su lado el escultor José Luis Iglesias Luelmo aseguró que «no aguantamos más, olores nauseabundos, mosquitos... No podemos más», explicaba cuando fue interrumpido por los incesables aplausos de sus vecinos que comenzaron a gritar «Fuera olores ya». Otro de los vecinos, Vicente Turrado, remarcaba que «el olor de mierda es insoportable sobre todo por las mañana y a partir de las ocho de la tarde más o menos. Langreo no puede ser el vertedero de Asturias». «Vamos a esperar tres semanas por el informe de los olfateadores –contratados por el Ayuntamiento para hallar el origen del problema– y si no se avanza seguiremos protestando».

Nair Pardo, vecina de la zona del parque viejo acudió junto a otros amigos y familiares con una pinza de la ropa en la nariz a modo de protesta. Aseguraron que «no queremos vivir entre olores nauseabundos, tienen que darnos una solución ya. Hay que poner freno a esta situación». Graciela Iglesias explicó que «por las mañanas no podemos abrir ni las ventanas de los olores». La protesta vecinal contó con el respaldo del alcalde del concejo, Roberto García, que explicó que «estamos muy contentos con que los langreanos se concentren denunciando una situación injusta que nos priva de disfrutar de una ciudad amable, sin olores y sin molestias». Al tiempo que reseñó que «quiero agradecer a los vecino de Langreo que den un paso al frente y reclamen que se ponga fin a este sufrimiento por los malos olores que sufrimos en La Felguera». Además, puntualizó que las previsiones que maneja el equipo de gobierno, de IU, es que «en dos o tres semanas tengamos ya el informe de los olfateadores y podamos acometer rápidamente una solución definitiva». Ahora, remarcó, lo que toca es «mostrarnos todos unidos, vecinos y corporación municipal, en defensa de los intereses del concejo , que ahora mismo están dañados por una actividad que está perjudicando a los vecinos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión