La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Los langreanos este jueves en la concentración del parque viejo contra los malos olores. M. V.

Langreo se planta: «No soportamos más los malos olores en La Felguera»

Doscientos vecinos se concentraron para pedir una solución a un problema que padecen desde hace años. El Ayuntamiento ha contratado 'olfateadores'

Marta Varela

Langreo

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:06

Comenta

Los langreanos se rebelan contra los malos olores que padecen desde hace años. En torno a dos centenares de felguerinos mostraron su malestar en la ... tarde de este jueves en el Parque Viejo de este distrito langreanos. Arropados por toda la Corporación, que dejó el protagonismo a los vecinos, exigieron una solución. Como portavoz ejerció Emilio Silva, responsable vecinal del centenario barrio de Urquijo, uno de los más afectados por los malos olores. Explicó que «todos pensamos en una misma empresa como causante de estos olores insoportables» y que «no queremos que se vaya sino que se busque una solución para vivir tranquilos». A su lado el escultor José Luis Iglesias Luelmo aseguró que «no aguantamos más, olores nauseabundos, mosquitos... No podemos más», explicaba cuando fue interrumpido por los incesables aplausos de sus vecinos que comenzaron a gritar «Fuera olores ya». Otro de los vecinos, Vicente Turrado, remarcaba que «el olor de mierda es insoportable sobre todo por las mañana y a partir de las ocho de la tarde más o menos. Langreo no puede ser el vertedero de Asturias». «Vamos a esperar tres semanas por el informe de los olfateadores –contratados por el Ayuntamiento para hallar el origen del problema– y si no se avanza seguiremos protestando».

