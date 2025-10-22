El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El felguerino barrio Urquijo, con el polígono de Valnalón al fondo M. V.

Los felguerinos, cansados de que su pueblo huela «mal no, muy mal»

Los vecinos han convocado una concentración a las siete de la tarde en el Parque Viejo de La Felguera este jueves 23 de octubre

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Hace cerca de dos años que los habitantes del distrito langreano de La Felguera sufren problemas de malos olores. Entre las zonas más afectadas ... están el barrio Urquijo, el entorno de Valnalón, el barrio de La Vega, la zona de La Pomar o el ámbito del Parque Viejo felguerino. Los vecinos apuntan que hay días en los que «salir a la calle y respirar es asqueroso». Tenemos un pueblo que a menudo «no es que huela mal, sino que huele muy mal». A estos olores insoportables se unieron, en momentos puntuales, plagas de moscas y otros insectos. Ante esta situación, comenzaron a llegar las quejas al Consistorio, de esto hace más de 20 meses.

