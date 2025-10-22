Los felguerinos, cansados de que su pueblo huela «mal no, muy mal»

Hace cerca de dos años que los habitantes del distrito langreano de La Felguera sufren problemas de malos olores. Entre las zonas más afectadas ... están el barrio Urquijo, el entorno de Valnalón, el barrio de La Vega, la zona de La Pomar o el ámbito del Parque Viejo felguerino. Los vecinos apuntan que hay días en los que «salir a la calle y respirar es asqueroso». Tenemos un pueblo que a menudo «no es que huela mal, sino que huele muy mal». A estos olores insoportables se unieron, en momentos puntuales, plagas de moscas y otros insectos. Ante esta situación, comenzaron a llegar las quejas al Consistorio, de esto hace más de 20 meses.

Así, en noviembre de 2023, la asociación de vecinos del barrio Urquijo presentó una denuncia ante la Dirección General de Calidad Ambiental, reclamando una solución ante los trastornos respiratorios y el malestar general de los vecinos, especialmente en los de mayor edad.

El hedor no es constante; en ocasiones, pasan semanas sin notar el mal olor insoportable. Por ello, muchos identifican ese mal olor con alguna acción, almacenamiento o trabajo de una empresa cercana. Durante el verano, estos olores remitieron, pero desde septiembre volvieron a intensificarse.

Lo que sí es constante son las quejas de los vecinos, y ante la falta de soluciones, han convocado una concentración en el Parque Viejo de La Felguera este jueves 23 de octubre a partir de las siete de la tarde. Esperan que acudan todos los langreanos porque explican que «es un problema de todos».

Tanto los vecinos como el propio Ayuntamiento sospechan desde el principio que la presunta causante de los malos olores es una empresa del entorno de la ciudad tecnológica de Valnalón. La compañía niega ser la responsable, y aunque el Consistorio le requirió tomar medidas correctoras, la empresa lo descartó.

Ahora, será una empresa externa la que recoja las pruebas para identificar el foco del olor. El coste se cifra en torno a los 30.000 euros. Con estos datos en la mano, se estudiarán y adoptarán medidas para corregirlo.

¿Qué se ha hecho?

Si a la pregunta responden los vecinos, afirmarían que «poca cosa o nada», porque «sigue oliendo a pesar de que llevamos meses y meses de protestas». Muestran su hartazgo a una situación que les influye en su día a día.

Lo cierto es que el Consistorio, consciente del problema, anunció hace un año la contratación de una empresa especializada en localizar malos olores. La compañía Suez, con sede en Alicante, fue la seleccionada. Entre sus servicios ofrece acciones vinculadas con el medio ambiente, con un departamento específico dedicado a la contaminación odorífera, la causada por olores desagradables.

En enero iniciaron los trabajos: primero revisaron toda la documentación con la que cuenta el Ayuntamiento y, posteriormente, realizaron mediciones de campo. Estas se llevaron a cabo en numerosos puntos del distrito felguerino, identificando el olor y la intensidad del mismo en cada punto.

Ahora se está a la espera de la elaboración de un informe final, que tendrá validez legal y permitirá tomar medidas al respecto.