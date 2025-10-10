El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Laviana, Julio García; la directora general de Transportes, Arantza Fernández, y el director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias, Juan José Fernández. M. V.

Los lavianeses mayores de 65 años viajarán gratis por el valle del Nalón

El Ayuntamiento de Laviana asume el coste de los viajes de los mayores y del servicio de búho para los más jóvenes

Marta Varela

Pola de Laviana

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:55

Revolución en la movilidad en el concejo de Laviana. El Ayuntamiento anunciaba este viernes grandes ventajas para los empadronados en el municipio. La primera es ... que los mayores de 65 años que estén en posesión de la tarjeta del Consorcio de Transportes (CTA) pueden solicitar viajar de forma gratuita por los tres principales concejos del valle del Nalón, Laviana, San Martín y Langreo. Será el Consistorio quien asuma el coste de estos trayectos. Además desde este lunes 13 de octubre se pone en marcha el plan municipal que incluye el transporte gratuito en la zona rural del concejo.

