Los lavianeses mayores de 65 años viajarán gratis por el valle del Nalón

Revolución en la movilidad en el concejo de Laviana. El Ayuntamiento anunciaba este viernes grandes ventajas para los empadronados en el municipio. La primera es ... que los mayores de 65 años que estén en posesión de la tarjeta del Consorcio de Transportes (CTA) pueden solicitar viajar de forma gratuita por los tres principales concejos del valle del Nalón, Laviana, San Martín y Langreo. Será el Consistorio quien asuma el coste de estos trayectos. Además desde este lunes 13 de octubre se pone en marcha el plan municipal que incluye el transporte gratuito en la zona rural del concejo.

A lo que se suman los «búhos rurales para que los jóvenes de los pueblos puedan contar con las misma oferta que los de las ciudades», expresaba el alcalde, Julio García. Unos autobuses nocturnos que entraran en funcionamiento en la madrugada del sábado al domingo, coincidiendo con las fiestas de La Pontona, y que trasladarán a los jóvenes a las zonas rurales de El Condado, Tiraña y Tolivia. Un coste que también asumirá el Consistorio lavianés.

Es el primer concejo de las comarcas mineras que ofrece este tipo de servicios para sus vecinos de forma gratuita.

Todas estas novedades se centralizarán en los intercambiadores ubicados en la calle río Pelayo, que comenzaran a funcionar este lunes, en la zona del aparcamiento gratuito junto al parque. Una moderna infraestructura que ha contado con una inversión de 273.460 euros, financiada con fondos europeos.

El nuevo espacio de espera está formado por dos terminales de 45 metros cuadrados cada una, ubicadas en cada uno de los dos sentidos del tráfico. Su estructura combina acero y vidrio templado, la cubierta incorpora placas fotovoltaicas y cuentan con mobiliario accesible.

Además de la apertura del intercambiador, el plan de movilidad incluye la remodelación de los recorridos de autobús dentro del casco urbano de Pola de Laviana con hasta seis paradas dentro del caso urbano para facilitar la movilidad de los vecinos. El autobús urbano que opera en el valle del Nalón, la línea Laviana-Villa, contará con las siguientes paradas: calle Puerto Pajares a la altura del numero 47, en la calle Río Cares en el número 17, en el intercambiador, la Fuente la Salú, en la plaza Fray Ceferino, Cidán y en la calle Puerto Tarna.

Su entrada en servicio el próximo lunes conllevará la centralización de todas las líneas en esta nueva infraestructura, en el centro urbano de la capital.

Desde ella partirán y llegaran las conexiones a Oviedo y Gijón, y las líneas zona rural del concejo, con inicio y final de los recorridos en el intercambiador. También los servicios escolares, y las lanzaderas del AVE, tendrán la cabecera y el final de las rutas en el intercambiador.