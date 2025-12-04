Lena acuerda con toda la oposición unos presupuestos de 11 millones para 2026
PP, Compromisu y PSOE respaldan las cuentas presentadas por IU, que destaca que son «realistas y centradas en las personas»
Marta Varela
Pola de Lena
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:06
La alcaldesa y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lena, Gemma Álvarez, ha firmado un acuerdo para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para ... el ejercicio 2026 con todos los grupos de la oposición. Partido Popular, Compromisu con Llena y PSOE aceptan un documento que asciende a 11,035 millones de euros, de los que 660.000 euros son para inversiones. Este viernes se aprobarán estas cuentas en sesión plenaria.
Entre otras inversiones, se incluyen mejoras en el alumbrado público de los pueblos, demandas relacionadas con el agua en localidades como Erías, Campomanes y Mamorana, y fondos para el mantenimiento y recuperación de caminos vecinales. También figuran actuaciones para Fresneo, la instalación de biondas, la reposición de señales y espejos, y retomar el proyecto para la Vega'l Rei. La adecuación del pavimento de la plaza Alfonso X El Sabio es otra de las inversiones acordadas y destacan 100.000 euros para mantenimiento, reparaciones y mejora de accesos en las poblaciones rurales. Además, de la adecuación de la pista de atletismo del Sotón, acciones en limpieza y adecuación de caminos y pistas el senderismo y evitar, en la medida de lo posible, la propagación de incendios; el refuerzo del mantenimiento de los colegios y actuación específica en las escuelas de Zureda; la revisión de la ordenanza sobre inmuebles abandonados o en mal estado; la instalación de hidrantes en diversos puntos del concejo y la redacción de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
«Diálogo»
La alcaldesa destacó que «este acuerdo es posible porque desde el primer día hemos elaborado unos presupuestos realistas, técnicos y centrados en las personas». Y añadió, sobre el acuerdo, que «nuestra puerta ha estado y estará siempre abierta al diálogo para enriquecer y sumar apoyos ».
El portavoz popular, Fernando Secades explicó que se trata de «unos presupuestos legales, coherentes y realistas, ajustados a la situación económica del concejo». Desde Compromisu, su portavoz Ángeles López ve positivo que «no existan grandes inversiones que pongan en peligro la economía lenense». El portavoz socialista, Javier Fernández, destacó que «es la primera vez en la historia que el documento más importante del Ayuntamiento sale por unanimidad».
