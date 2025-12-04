El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez J. M. Pardo

Lena acuerda con toda la oposición unos presupuestos de 11 millones para 2026

PP, Compromisu y PSOE respaldan las cuentas presentadas por IU, que destaca que son «realistas y centradas en las personas»

Marta Varela

Pola de Lena

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:06

Comenta

La alcaldesa y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lena, Gemma Álvarez, ha firmado un acuerdo para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para ... el ejercicio 2026 con todos los grupos de la oposición. Partido Popular, Compromisu con Llena y PSOE aceptan un documento que asciende a 11,035 millones de euros, de los que 660.000 euros son para inversiones. Este viernes se aprobarán estas cuentas en sesión plenaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 La Copa revive al Sporting de Gijón
  6. 6 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  7. 7 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  8. 8 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lena acuerda con toda la oposición unos presupuestos de 11 millones para 2026

Lena acuerda con toda la oposición unos presupuestos de 11 millones para 2026