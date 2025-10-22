Lena desbroza 200 kilómetros y mejora 38 senderos rurales

Objetivo: mejorar la zona rural lenense. Para cumplirlo, el área de Ganadería y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lena ha ejecutado en los últimos ... meses un amplio programa de actuaciones centradas en el mantenimiento de infraestructuras, la prevención y la seguridad, con el objetivo de impulsar la mejora integral del medio rural.

Entre los objetivos prioritarios del consistorio lenense figuran los desbroces de viales y senderos de su amplia zona rural. De hecho, hasta el momento los desbroces realizados por el gobierno local cubrieron en torno a unos 200 kilómetros entre carreteras y pistas.

A esto se unieron las actuaciones realizadas en aproximadamente 38 kilómetros de senderos peatonales, que mejoraron la seguridad y el tránsito por dichos accesos de los vecinos y visitantes. Sin olvidarse de pequeñas actuaciones en los núcleos rurales, como hormigonado de accesos, mejoras de caminos, vallado de zonas infantiles y reparaciones varias solicitadas por los propios vecinos. Peticiones que se continúan recogiendo en el Consistorio y en las visitas que el equipo de gobierno realiza a los pueblos.

A todo lo anterior se une la ejecución de obras de mantenimiento en la pista de El Valle. Adicionalmente, y en colaboración con el Principado, se están llevando a cabo actuaciones en varias pistas de los montes de Tronco, Pienjas y Peñafurá. También en colaboración con la administración autonómica, se realizaron desbroces en unas seis hectáreas destinadas al mantenimiento de los mayaos ganaderos en la zona de La Bachota. Actuaciones que previsiblemente ayudarán en la prevención de incendios forestales. Y es que, dentro de esta mejora constante de la vida en la zona rural lenense, el Ayuntamiento se encuentra en la fase de preparación del Plan de Defensa de Incendios Forestales de Lena. Un necesario trabajo destinado a la mejora de la seguridad de los núcleos rurales, las vías de comunicación y la prevención de siniestros en el monte.

El área de Ganadería, por otro lado, y como parte de la labor informativa y de apoyo al sector, organiza una jornada de demostración e información sobre la realización de quemas de camperas. La actividad se celebrará este viernes 24 de octubre en la zona de Brañavalera. Los ganaderos y vecinos interesados podrán observar cómo realizar quemas seguras. Esta iniciativa tiene fines informativos y de demostración práctica de la ejecución de quemas de camperas controladas.