Todo listo en Mieres para los Mártires de Valdecuna 2025 Un fin de semana de tradición y fiesta, con la gran romería del sábado

Mieres ya está lista para una de sus fiestas más emblemáticas y tradicionales: Los Mártires de Valdecuna. Una cita que aúna tradición, raíces y celebración y que cada año se convierte en una jornada de encuentro, fiesta, disfrute y buen ambiente en un entorno incomparable.

Declarada Fiesta de Interés Turístico, Los Mártires es la cita festiva por excelencia del concejo y una de las grandes romerías de Asturias, que da la bienvenida al otoño. Más aún este año, que la fiesta coincide con fin de semana, así que desde la concejalía de Festejos que dirige Nuria Ordóñez y la Asociación de Vecinos Llanduelu de Insierto han diseñado un programa completo de actividades para tres días –viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre– en el que la cita ineludible es, por supuesto, la gran romería del sábado.

Con un cartel renovado, diseñado por Saúl de la Rosa, con un toque de color y modernidad sin olvidar la tradición y los elementos básicos de la fiesta, Los Mártires 2025 prometen ser una gran fiesta a la que todo el mundo está invitado.

Programa

Viernes 26

19 horas. Pasacalles a cargo del Grupo Folclórico L'Artusu.

20 horas. Ismael González Arias presenta:

- Pregón a cargo de Rocío Antela (exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres)

- Imposición de la Medalla de Oro de los Santos Mártires a la pregonera.

- Imposición de las bandas a la Xana y Xanines.

A continuación, actuación del Grupo Folclórico L'Artusu.

22.30 horas. Verbena a cargo de Dúo Reflejos y Grupo Tekila.

Sábado 27

Explanada de la ermita

7 horas. Primera misa en el Santuario. Posteriormente, una cada hora.

11 horas. Subida a la ermita con el Grupo Folclórico L'Artusu y la Banda de Gaites Villa de Mieres.

12 horas. Misa Mayor, procesión de los Santos Mártires de Valdecuna.

13 horas. Puya'l Ramu y actuación del Grupo Folclórico L'Artusu y la Banda de Gaites Villa de Mieres en la explanada de la iglesia.

15 horas. Actuación La Bandina El Busgosu en la campa de la iglesia.

En la carpa de Insierto

17 horas. Orquesta Grupo Caramelo Show.

19.15 horas. Orquesta Tatoo.

21.30 horas. Orquesta Grupo Caramelo Show segundo pase.

22.45 horas. Orquesta Tatoo segundo pase.

00 horas. Dj Masid.

Domingo 28

17.30 horas. Juegos infantiles, compañía CIA Vuelta y Media.

19 horas. Festival de canción asturiana.

22.30 horas. Verbena a cargo de Dúo Sensación y Dúo Reflejos

A altas horas de la madrugada. Concurso comarcal de Tiru Cuerda en las modalidades masculino y femenino.

Todo está ya listo, por tanto para Los Mártires. Ahora solo queda disfrutar al máximo de la que es una de las citas destacadas del calendario festivo del concejo y de Asturias.