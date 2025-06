Lleno en La Felguera para festejar a su patrón: San Pedro

a alfombra floral a la entrada del templo parroquial, este año dedicada a vecinos que se labraron un nombre en la música del distrito langreano ... de La Felguera, anuncia cada año el inicio de los actos en honor a San Pedro, patrón de la localidad. Contaron con la masiva presencia de los vecinos. El buen tiempo animó a muchos a acercarse a la procesión, ya que el templo se llenó minutos antes de comenzar la celebración eucarística, que este año contó con el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que fue muy aplaudido por los asistentes.

Tras finalizar la función religiosa, jugadores del Unión Popular de Langreo portaron la imagen del patrón felguerino hacia el exterior para comenzar la procesión alrededor del parque Dolores F. Duro, como es tradición. A ambas partes de la imagen de San Pedro, agentes de las fuerzas de seguridad del municipio la custodiaban; iban precedidos por el grupo Gaiteros del Carbón y la Banda de Música del concejo, que animaron el recorrido con sus interpretaciones.

Detrás, en silencio, las autoridades eclesiásticas, el grupo municipal del Partido Popular y centenares de vecinos. Entre ellos, Constantina Suárez que, paraguas en mano, explicaba: «No me pierdo nunca la procesión. El año pasado llovía mucho y este año, aunque hace calor, no me fiaba y me traje un paraguas pequeño en el bolso; ahora lo uso como sombrilla». A su lado, Isoba Martínez, que como muchas personas no dejaba de mover su abanico: «Hace mucho calor, pero tenemos que acompañar a San Pedro», explicaba con voz suave para no romper el silencio de la procesión.

A lo largo del recorrido, decenas de vecinos buscaban la sombra para seguir la procesión. Algunos, como Manuel Pérez, habían estado en el templo y recordaba sonriente que «nos lo advirtió el párroco en la homilía: que hacía mucho calor. El año pasado, jarreando. No tenemos un término medio». A pesar de las altas temperaturas, nadie quería perderse el paso de su patrón. Alguno, como Luisi Martínez, echaba de menos al Regimiento Príncipe: «Es una pena. Nos dijeron que este año están en una misión, creo que fuera de España. Aquí se les quiere mucho». Con el patrón dentro del templo, los felguerinos, unidos por el grupo de baile tradicional Reija, comenzaron a cantar y bailar la tradicional danza prima a las puertas de la iglesia parroquial. Una tradición que está muy arraigada en la localidad. A continuación, una de las actuaciones más esperadas: un concierto de la Banda de Música de Langreo, que cada año se ofrece de forma gratuita a vecinos y visitantes desde el kiosco del parque.

Por la tarde, las mascotas fueron las protagonistas, participando en una animada actividad para concienciar sobre los abandonos y la necesidad de adoptar. Ocurría en el parque Dolores F. Duro. A las 23 horas, se iniciaba la tercera gran verbena, que corrió a cargo del Grupo Assia.

Los festejos concluyen este lunes, cuarto día festivo en la localidad langreana. Como plato principal, la Sociedad de Festejos ha convocado a los vecinos a participar en la tradicional jira campestre en el prau de Castandiello.

Como previa a la salida de los romeros, la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro procederá al reparto de la botella de vino y el bollu preñáu a todos los socios. Lo hará en los locales de la centenaria asociación festiva, a partir de las diez y media de la mañana. Además, el comercio local tiene preparada una amplia oferta culinaria para completar el festín que los felguerinos se darán en el prau de la fiesta.

El prau de Castandiello no era la única cita para jirar entre amigos; desde hace años, algunas personas prefieren hacerlo en los locales hosteleros en lugar de subir al empinado emplazamiento. Pero sí apoyan a las peñas y al resto de romeros que, a partir de las cinco de la tarde, comenzarán la ascensión al tradicional prau al ritmo de charangas. Tras dar buena cuenta de las viandas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una divertida fiesta de la espuma. Será a las 19.00 horas en la felguerina plaza de David Vázquez (Setsa). Esa fiesta continuará para los mayores a partir de las 20 horas.

San Pedro se despedirá de los langreanos con una última verbena a las 23.00 horas, a cargo de la orquesta Cuarta Calle, en el parque Dolores F. Duro, y con unos vistosos fuegos artificiales que comenzarán a partir de las doce de la noche en el entorno del parque Pinín.