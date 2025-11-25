La lluvia impide la apertura de las estaciones de esquí este jueves

La meteorología manda y, después de la nieve que había alentado un moderado optimismo, llegó la intensa lluvia en los últimos días. Esto ha propiciado ... que la nieve disminuyese en las dos estaciones invernales asturianas, impidiendo de este modo la apertura este jueves, como estaba previsto.

En ambas estaciones está todo preparado a la espera de que haya nieve suficiente para su apertura. «Es necesario que se produzcan nuevas nevadas que dejen espesores que posibiliten la apertura», indicaron en Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares. Una apertura que se retrasa, como lo hace la llegada de la electricidad a la estación allerana de Fuentes de Invierno, que comenzará una nueva temporada con generadores de gasoil. Si bien la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, explicó este martes en sede parlamentaria, a preguntas del diputado popular Pedro de Rueda, que «esperamos que de manera inminente podamos retirar los generadores». «Todos los trámites que competen al Principado están realizados; estamos pendientes de la empresa eléctrica y de la Diputación de León», añadió. De momento, sí se ha adjudicado el funcionamiento de los dos generadores.

Otra obra que está pendiente y que la consejera aseguró que «se acometerá de manera inmediata en cuanto la meteorología lo permita» es la reparación de la balsa de agua de la estación de Valgrande-Pajares, imprescindible para poder fabricar nieve artificial.

Brañagallones

Por otra parte, la consejera también abordó en sede parlamentaria los trabajos pendientes en el tejado, sistema eléctrico y calefacción del refugio de montaña de Brañagallones, en el concejo de Caso. Recordó Gutiérrez que las obras de mejora están adjudicadas por más de 600.000 euros, pero que hubo discrepancias entre la empresa adjudicataria y la redactora. La primera llegó incluso a pedir la resolución del contrato si no se producían cambios en el proyecto.

Ahora, un informe externo da la razón a la adjudicataria, por lo que el proyecto tendrá que recoger algunos aspectos. Después se valorará cómo y quién acometerá los trabajos. Además, Gutiérrez informó de que la Federación de Montaña está acometiendo algunas «cubriciones» en el tejado para capear las inclemencias meteorológicas.

«Las carencias de esta instalación vienen de la anterior legislatura, pero con las obras paradas y el invierno que volverá a parar las obras necesitamos terminar con el embrollo burocrático en el que está», criticó el diputado de Foro Adrián Pumares. «Brañagallones ya no puede esperar más, no puede depender solo de la buena fe del guardés. Le reclamó una solución», dijo Pumares.