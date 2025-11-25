El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias

La lluvia impide la apertura de las estaciones de esquí este jueves

Fuentes de Invierno está pendiente de la llegada de la electricidad, que según la consejera podría ser «inminente»

Marta Varela

Fuentes de Invierno

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

La meteorología manda y, después de la nieve que había alentado un moderado optimismo, llegó la intensa lluvia en los últimos días. Esto ha propiciado ... que la nieve disminuyese en las dos estaciones invernales asturianas, impidiendo de este modo la apertura este jueves, como estaba previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La lluvia impide la apertura de las estaciones de esquí este jueves

La lluvia impide la apertura de las estaciones de esquí este jueves