Luz verde ambiental a la ordenación del suelo liberado en la térmica de Lada

Se trata de un planeamiento urbanístico que va a transformar el centro urbano de La Felguera. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de ... Emergencias ha dado luz verde ambiental al plan especial para la ordenación del suelo urbano consolidado industrial Antigua Central Térmica de Lada. De entre las alternativas presentadas, el Principado ha elegido la segunda de ellas, la que plantea, además del uso característico industrial, el establecimiento de un sistema local de espacios libres, que engloba los de uso público en la categoría de corredores, paseos arbolados y sendas fluviales.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el planeamiento contempla actuar en una extensión de 201.254,36 metros cuadrados entre la línea de tren de Renfe, el río Nalón y la trama de La Felguera. Según se desprende del documento –de más de 140 páginas– se presenta una distribución de las parcelas que se pueden aprovechar. Así, se reserva una bolsa de suelo industrial de grado 3 –industria singular–, con una superficie de 25.385 metros cuadrados, y de grado 2 –industrial, almacenamiento y servicios avanzados–, con 109.962 metros cuadrados. El total empresarial asciende a poco más de 135.000, añadiendo los viales, lo que supone un 67% del total.

En el documento, promovido por Iberdrola, se especifica que no se busca una parcelación «al uso». De este modo, el promotor de esta iniciativa busca «calificar la mayoría del suelo con dos usos característicos distintos: uno cualificado de industrial, tanto en la modalidad actual de grado 3 –como la existente en la zona, como la Bayer o Química del Nalón–, como en la de grado 2, que afecta a los suelos industriales obsoletos o de nueva incorporación, donde se prevé la implantación de un tejido empresarial con menor compacidad de la edificación». En todo caso, se especifica en el documento, es el proyecto de restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón en el entorno de la antigua térmica, promovido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, «el que resulta determinante para el plan especial, en tanto reordena las márgenes y condiciona los usos futuros sobre las franjas de protección». Las previsiones del citado proyecto son las de actuar sobre el 30,61% del total del ámbito territorial de la antigua central (excluido el trazado actual del río), por lo que, sumado el espacio libre, así calificado por el Plan General Urbano, en el extremo norte, casi un tercio de los terrenos pasarán a ser dotacionales.

El plan especial contempla también los espacios libres de uso público, en la categoría de corredores, paseos arbolados y sendas fluviales, con una superficie conjunta de suelo a ocupar por la CHC de 61.594,77 metros cuadrados. A estos habría que sumar, en el cómputo total de las zonas verdes de nueva creación, otros 3.757,25 adicionales que la Confederación ocupará de los actuales terrenos del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), excluidos del ámbito de esta ordenación, en el extremo sureste del ámbito, resultando una superficie conjunta de 65.352,02 metros cuadrados.