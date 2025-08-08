El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vecinos observan las labores de derribo de la térmica, ya finalizadas. Juan Carlos Román

Luz verde ambiental a la ordenación del suelo liberado en la térmica de Lada

El planeamiento incorpora el desarrollo de espacios públicos, además de los empresariales, que afectará al 67% de los 201.000 kilómetros cuadrados de la zona

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Langreo

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:30

Se trata de un planeamiento urbanístico que va a transformar el centro urbano de La Felguera. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de ... Emergencias ha dado luz verde ambiental al plan especial para la ordenación del suelo urbano consolidado industrial Antigua Central Térmica de Lada. De entre las alternativas presentadas, el Principado ha elegido la segunda de ellas, la que plantea, además del uso característico industrial, el establecimiento de un sistema local de espacios libres, que engloba los de uso público en la categoría de corredores, paseos arbolados y sendas fluviales.

