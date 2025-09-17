El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espacio del pozo Fondón, donde está previsto construir la futura planta de hidrógeno verde. M. Varela

Luz verde ambiental a la planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón de Langreo

La inversión prevista asciende a 18 millones de euros, de los que la mitad procederán de fondos europeos si la planta se construye antes de 2027

Marta Varela

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:33

La tramitación administrativa para la construcción de una planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón, en el distrito langreano de Sama, ... avanza con un nuevo paso administrativo. El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado este martes el informe ambiental estratégico del plan urbanístico, considerando que es «viable» su desarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luz verde ambiental a la planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón de Langreo

Luz verde ambiental a la planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón de Langreo