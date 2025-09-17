Luz verde ambiental a la planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón de Langreo

La tramitación administrativa para la construcción de una planta de hidrógeno verde en el pozo Fondón, en el distrito langreano de Sama, ... avanza con un nuevo paso administrativo. El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado este martes el informe ambiental estratégico del plan urbanístico, considerando que es «viable» su desarrollo.

El plan ya cuenta con el visto bueno de organismos como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que no pusieron reparos a la documentación presentada por los promotores de la factoría, y del propio Ayuntamiento de Langreo, que aprobó inicialmente el pasado mes de junio el plan especial impulsado por la hullera. Ahora se encuentra en exposición pública y, de no haber alegaciones, volvería al Pleno para la aprobación definitiva.

La antigua instalación minera, propiedad del grupo Hunosa, albergará una planta de producción de hidrógeno verde con la puesta en marcha del proyecto Mine-to-H2, desarrollado por la hullera en colaboración con Hyrem, Alsa, Duro Felguera, Universidad de Oviedo y el instituto polaco Glowny Instytut Gornictwa (GIG).

La instalación reutilizará el agua que vierte la antigua bocamina de carbón para la producción de hidrógeno verde a partir de energía renovable, generada parcialmente por una planta fotovoltaica instalada en el entorno del pozo Fondón.

Se trata de un proyecto de economía circular enfocado a la movilidad sostenible en el área central de Asturias que contribuye a la descarbonización de sectores clave y promueve la transición hacia un entorno y una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

La inversión prevista asciende aproximadamente a 18 millones de euros, de los que en torno a la mitad procederán de fondos europeos a través de las ayudas RFCS (Research Fund for Coal And Steel), unos nueve millones.

Si bien esta importante participación comunitaria supedita el proyecto a unos plazos de ejecución muy concretos. Deberá estar en funcionamiento en junio de 2027. Ante esto, desde Hunosa se apunta la necesidad de que «el avance administrativo sea en tiempo y forma», tanto en la ejecución de las obras como en la puesta en marcha de la planta. Sólo así se garantizaría «la financiación de un proyecto estratégico para las comarcas mineras y la transición energética».

El Plan Especial del Fondón reordena urbanísticamente los 22.325 metros cuadrados que ocupa el pozo y sus instalaciones, entre las que se encuentra, en la parte contraria a la futura planta, el Archivo Histórico de Hunosa, en pleno crecimiento y que cuenta con elementos exteriores como la antigua fragua. Además, en la parte inferior se encuentra la sede de la Brigada de Salvamento Minero, y recientemente se ha convertido en el corazón de la red de calor del pozo Fondón, que está siendo ampliada en el distrito de La Felguera y que proporciona agua caliente a edificios públicos de Langreo Centro, usando para ello geotermia con apoyo de calderas de biomasa.

La modificación urbanística haría que la parcela dejase de ser de uso exclusivamente sociocultural, para compatibilizar este uso con el industrial.

A día de hoy existen 3.065 metros cuadrados de la parcela del Fondón que se encuentran en desuso y que se destinarían a proyectos destinados a impulsar las energías verdes, como el proyecto Mine-to-H2.

Descarbonización

El coste de toda la operación urbanística, que sería sufragado por Hunosa, superaría los 1,1 millones, a los que hay que añadir la inversión final para la planta de hidrógeno. El proyecto Mine-to-H2 tiene como objetivo principal contribuir a la descarbonización de sectores clave y promover la transición hacia un entorno y una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Todo el proyecto se basa en la producción de hidrógeno a partir del agua de mina. La futura planta se fundamenta en la economía circular y permitirá, entre otras cosas, la producción de hidrógeno mediante electrólisis. Al mismo tiempo se estudiará la recuperación del calor de dicho proceso para integrarlo en la red de geotermia que Hunosa tiene en el District Heating Pozo Fondón, así como incorporar parte del hidrógeno a la red de gas natural existente, acoplándose con el sector de la calefacción. El proyecto, con una duración de cuatro años y medio, también incluye la puesta en servicio de un nuevo modelo de autobús interurbano propulsado con hidrógeno verde mediante pila de combustible, contribuyendo así a descarbonizar el transporte de pasajeros por carretera. Además, contempla la implantación de una planta fotovoltaica en una antigua mina de carbón a cielo abierto, en el límite de Mieres y Langreo.