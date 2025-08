Eva Hernández Gijón Miércoles, 6 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

«Si antes dependíamos de un solo elemento que era el carbón, ahora se nos abre un abanico muy amplio de posibilidades con las energías renovables», afirmó en el Día de Hunosa en la Feria de Muestras (Fidma) 2025 su presidente, Enrique Fernández. El grupo avanza en su transformación como paradigma del proceso de descarbonización a través de la transformación de los recursos tradicionales de la actividad minera en activos para el desarrollo sostenible y las nuevas energías.

Así lo constataron durante esta jornada en la que Hunosa hizo balance del último año de actividad de la firma. Al evento asistió la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez y el edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás.

Los Gaiteros del Carbón recibieron a las autoridades en el estand.

Fernández hizo referencia al «buque insignia» del grupo: la transformación de la central térmica de La Pereda (Mieres) en una central de biomasa. Un proyecto trascendental que «cierra una etapa» en la compañía con el abandono definitivo del carbón y la transforma en una empresa comprometida con la descarbonización, las nuevas energías y el medio ambiente.

También habló el presidente del hidrógeno verde, primordial dentro de «la nueva hoja de ruta» de la compañía. En este último año, la empresa ha avanzado a través del consorcio formado por Hunosa, Alsa, Hyrem, la Universidad de Oveido, Duro Felguera y el instituto polaco GIG-PIB en el desarrollo de una planta de producción con la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de Langreo, del plan urbanístico del Pozo Fondón, donde se invertirán 18 millones de euros. «Estoy convencido de que Hunosa puede ser la primera compañía que tenga el hidrógeno verde en Asturias», recalcó el presidente. Aunque «no pensando en un mercado mayorista».

Asimismo, lanzó una reflexión. «Son muchos los intereses de tipo industrial y económicos que tenemos en el municipio de Langreo», apuntó. Hunosa «tiene un presupuesto que si no se ejecuta no acaba teniendo impacto en el territorio». Proyectos que «suponen fondos y presupuestos parados en oficinas técnicas. No estamos en condiciones de permitirnos ese lujo», afirmó. Consciente de la importancia y necesidad de los trámites urbanísticos o ecológicos, entre otros, que ya son «bastante largos de por sí» pidió «no alargarlos más de lo estrictamente necesario», ya que supone «pérdidas de oportunidades».

