«En la mar y por el mundo siempre llevo a Langreo y Asturias conmigo»

Dos segundos. Ese es el tiempo que tardó el oceanógrafo Mario Lebrato (Sama, 1985) en aceptar ser el pregonero de este año en las ... fiestas de Santiago en Sama, en Langreo. Era una oportunidad única no sólo de «volver a casa» desde África, donde estudia los mares y el medio ambiente, sino también de resaltar la importancia de «luchar por la cuenca minera».

No ha parado quieto desde los 17 años, cuando dejó Langreo para estudiar y empezar una trayectoria que lo ha llevado desde los Polos hasta el archipiélago africano de Bazaruto, donde vive actualmente.

Su trayectoria lo puso en el ojo de la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama «desde hacía años» y fue para esta edición cuando al final decidieron proponérselo. Langreano «internacional», asegura que «en la mar y por el mundo» siempre lleva a «Langreo y Asturias» con él, así que cómo no ir a Sama para hablarle a su familia, amigos y vecinos en unas fiestas tan especiales.

Lebrato tiene el pregón preparado desde hace días, después de «pensar y reescribir» varias veces, y lo leerá al público este jueves a las siete de la tarde, en el cine Felgueroso, donde espera «conmover» a todos los presentes. «Yo vengo de familia minera y salí de Sama gracias a las becas. No quiero aburrir a la gente, por eso contaré cuatro cosas de mí, pero más que nada quiero resaltar que siempre me he sentido arropado por la cuenca a pesar de estar lejos y es ahora, cuando más lo necesita, cuando hay que motivarla», destacó.

Además, resaltará cómo en Langreo «la gente ha salido adelante a pesar de las dificultades; todo siempre costaba más y había problemas». Por eso, en su pregón hará «un llamamiento» por la cuenca y su talento, en Asturias «no sólo existe Gijón y Oviedo». La inauguración de las fiestas con el 'chupinazo' es a las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento, pero el pregón del oceanógrafo será la principal actividad del día. A partir de entonces habrá un programa lleno de actividades para todos los públicos.