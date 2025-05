Marcha contra la investigación minera en Peñamayor: «Está en juego el futuro de nuestra tierra»

La paciencia se les ha agotado a los vecinos que rechazan el permiso de investigación minera en la sierra de Peñamayor, que afecta a ... los concejos de Laviana, Nava, Piloña y Bimenes. El tiempo pasa y a pesar de que incluso se aprobó en la Junta General del Principado una proposición no de ley instando al Gobierno regional a revocar ese permiso, Astur A, nada ha cambiado, De ahí que estos vecinos den un paso adelante y hayan decidido convocar una protesta, cuando se cumple un año, el día 14, del otorgamiento de ese permiso para buscar minerales.

Así, este domingo, 18 de mayo, vecinos de los concejos afectados han convocado una quedada reivindicativa para «exigir transparencia y respuestas» por parte de la Administración regional.

Las marchas partirán desde distintos puntos y culminarán en las cumbres a las 13 horas para después reunirse todos en Fayacaba y compartir un almuerzo a las 15 horas. Las rutas establecidas son las siguientes. Desde Bimenes, la salida es a las 11 horas desde Fayacaba hasta El Texíu.

En Nava, se inicia la marcha a las 11 horas desde Les Praeres hasta el Picu Peñamayor. Y en Laviana se sale a las 10 desde La Bahúga y desde Boroñes hasta La Triguera.

«Esta no es una jornada festiva. No hay nada que celebrar. Nos jugamos el futuro de nuestra tierra, de nuestros recursos hídricos y de nuestra forma de vida», sostienen los convocantes, que inciden en que «buscamos que nuestros pasos retumben en la montaña y hacerlos oír en los despachos donde puede ponerse coto a este despropósito». «Desde el principio, la administración ha tratado este permiso con una alarmante falta de respeto hacia los vecinos, actuando como si el hecho de que se desarrolle en una zona rural, montañosa, bastante despoblada implicara que no nos íbamos a enterar de lo que ocurría hasta que fuera demasiado tarde, o que no seríamos capaces de defendernos», lamentan.

«La dirección general encargada de este proceso está actuando con opacidad, colocando a los vecinos en una situación de indefensión», insisten. Y es que un año después continúan sin tener acceso al primer plan de labores, «cuando es un documento fundamental para el debido control de los plazos y del desarrollo de los trabajos». «Es imprescindible revisar este otorgamiento, ya que choca frontalmente con las normas urbanísticas municipales e incluso contraviene lo dispuesto en relación a este territorio en algunos de los planes urbanísticos de los concejos afectados que prohíben o hacen incompatibles los trabajos del permiso de investigación en la mayor parte de los suelos comprendidos dentro del perímetro de Astur A», plantean. «No se puede permitir que decisiones de tal impacto se tomen sin respetar la normativa vigente ni valorar sus consecuencias sobre el territorio y sus habitantes», aseguran.

21,7 kilómetros cuadrados cubre el proyecto minero Astur A, en la sierra de Peñamayor, en Bimenes, Llaviana, Nava y Piloña. Se trata de un permiso de investigación concedido a Technology Minerals PLC para la búsqueda de cobalto, cobre, níquel, oro y plata.

Estos vecinos consideran que desde el Gobierno del Principado se ha ido avanzando «con opacidad», «confiando en que el silencio y la falta de información les permitirían ejecutar estos trabajos sin cortapisas y sin oposición». «La realidad es que se equivocaron. Hemos estado atentos, nos hemos organizado, y estamos movilizados», advierten.

Durante todo este año, la plataforma se ha reunido con diferentes grupos políticos y administraciones. Sin embargo, lamentan, «se da la paradoja de que, pese a manifestarnos ese rechazo, no parecen tener voluntad real de actuar a menos que empujemos». «Nuestra movilización les ha ido obligando a reaccionar, demostrando que sin presión social, las palabras no se traducen en hechos», añaden.

También recuerdan que la empresa no ha solicitado los permisos necesarios a los propietarios de las fincas, tampoco a los ayuntamientos. Los vecinos han solicitado ya reuniones con los nuevos responsables de Industria.