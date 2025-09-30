Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo

Marta Varela Martes, 30 de septiembre 2025, 18:52 Compartir

Diciembre de 2024. Lugar: el portal número 8 de la céntrica calle Alfredo Pumarino en Sama, en Langreo. Dos hombres discuten por el impago de la una deuda. Uno de ellos golpea al otro en reiteradas ocasiones y le agarra del cuello hasta asfixiarle. Es el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía del Principado de Asturias, concretamente de la Sección Territorial de Langreo, que solicita penas que suman 16 años y medio de prisión para el acusado de matar a un conocido. La vista oral se celebrará ante un jurado popular en una fecha aún por determinar.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado, M. F. R. R., un corpulento camarero venezolano de 46 años, se encontraba en el rellano del portal cuando inició una discusión con la víctima, un vecino del barrio de la Joécara, tras reclamarle el pago de una deuda. El tono fue a más hasta que el acusado le propinó varios golpes a I. F. F., de 69 años, y le agarró fuertemente del cuello, ocasionándole fracturas laríngeas internas que provocaron su fallecimiento por asfixia. Esto ocurría sobre las 22.40 horas del 7 de diciembre de 2024.

Una vez que el acusado acabó con la vida de este conocido, arrastró su cadáver hacia el interior del portal y, tras registrar su ropa, se apoderó de 1.300 euros en metálico que llevaba. A continuación, abandonó el lugar —presuntamente caminando— hacia el distrito de la Felguera, donde, sobre las 23.20 horas cogió un taxi que le dejó en la sidrería Campurra, en el concejo de Pola de Laviana. Fue detenido al día siguiente, sobre las 17.30 horas, en un local de copas de la localidad El Entrego

La víctima, en el momento de su muerte, estaba casado, aunque la pareja no convivía. El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde 11 de diciembre de 2024.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio y de un delito de hurto Y solicita que se condene al acusado, por el delito de homicidio, a 15 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación y comunicación con la mujer del fallecido durante 20 años; y libertad vigilada durante 5 años; y por el delito de hurto, a 18 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la esposa de I. F. F. con 100.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

