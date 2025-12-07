La mejor fabada se hace en Langreo con fabes de Grado y compango de Noreña Mari Luz Da Costa y Mambo Gastrobar, de La Felguera, se alzaron con el triunfo en el concurso Su Excelencia la Fabada

Cocinadas con «mucha paciencia y cariño» en la cocina de carbón de la abuela, con fabes traídas de Grado y compango de Noreña. Esta es la receta con la que la portuguesa, afincada en Lada, Mari Luz Da Costa, que por primera vez se atrevió a participar en este prestigioso concurso, Su Excelencia la Fabada, felguerino, lo ganó. Al escuchar su nombre se sorprendió: «No me tengo por buena cocinera, soy mejor comensal. Me gusta probarlo todo y degustar diferentes propuestas». Asegura que no hay grandes secretos: encender la cocina de carbón bien temprano, «fabes de Grado y compango de Noreña», el resto es sencillo. «Tener mucha paciencia y darles mucho cariño, moviéndolas despacio», añadió. Reconoce que desde que quedó viuda hace unos meses «me volqué más en la cocina, me presenté al concurso de tortilla pero no hubo suerte, Con la fabada di en el clavo».

Una receta que no dista mucho de las otras veinte propuestas presentadas por cocineras langreanas. Entre ellas, la tercera clasificada, la jienense Julia Cortés, que lleva 24 años presentándose y en 18 de ellas, como ocurrió este año, recibe premio, Algunos de ellos le valieron el primer puesto como el año pasado y en 2018. La segunda clasificada fue Sara Órviz, del distrito de La Felguera.

Diego Martín es argentino y regenta desde hace tres años en el centro del distrito langreano de La Felguera Mamba Gastrobar, donde además es el chef. Se presentaba por primera vez al concurso y se llevó el primer premio. «Estoy muy contento, traje les fabes de Boal y el compango de Felechosa. Tuve la suerte de aprender de grandes guisanderas y así es todo más sencillo». Con el resto de participantes comparte el secreto: «Buen producto, mimo y mucho cariño».

Una treintena de potes

El concurso felguerino respondió un año más a todas las expectativas. Se presentaron al mismo más de una treintena de potas con elaboraciones muy diversas. 21 de ellas fueron cocinadas por cocinera particulares, es decir cocinas no profesionales. Mientras que 13 respondían a establecimientos especializados, principalmente del concejo langreano. Lo que supone un leve descenso respecto al año pasado, cuando el jurado tuvo que probar y calificar 38 fabadas, de las que dieciséis correspondieron a profesionales, tres más que este año, y veintidós fueron no profesionales, una menos que en esta edición.

El jurado destacó la alta calidad de las propuestas presentadas en esta ocasión, con un buen producto y un hacer en las cocinas «envidiable». Si los profesionales dieron la talla, las potas caseras no les fueron a la zaga. Así explicaron que «cualquier propuesta casera puede pasar por profesional porque el saber hacer en las cocinas es muy bueno en ambos casos»

A pesar de recibir propuestas de distintos puntos de Asturias en esta trigesimocuarta edición las cocinas langreanas resultaron vencedoras tanto en la categoría no profesional como en la profesional.

Mientras, bares, restaurantes, mesones, gastrobares y casas de comida continúan ofertando su mejor fabada. Lo harán hasta el próximo día 14 cuando finalicen esta jornadas gastronómicas dedicadas a Su Excelencia la Fabada. Un día antes, el sábado 13, en la carpa instalada en el parque Viejo de La Felguera tendrá lugar la presentación de la Cofradía Gastronómica Su Excelencia La Fabada, que nace con el objetivo de difundir el nombre de La Felguera, Langreo y su fiesta más emblemática dentro y fuera de Asturias. Esta nueva entidad aspira a convertirse en un instrumento clave de promoción gastronómica y cultural.