Mieres tendrá 37 apartamentos para personas mayores, los primeros en las Cuencas

El mierense valle de Turón dispondrá a partir del verano de 2027 de las primeras 37 viviendas tuteladas para personas mayores públicas de Asturias. Se ... construirán en una parcela de 5.221 metros cuadrados, en el antiguo colegio de La Salle. Se trata de alojamientos en los que las personas hacen su vida con normalidad, pero con servicios destinados a facilitar las labores domésticas y proporcionar otros cuidados que pudieran necesitar.

La idea es que este tipo de alojamientos ayuden a que «los mayores retrasen su potencial estancia en residencias y disfruten durante más tiempo de su independencia» explicaba el alcalde de Mieres, Miguel Ángel Álvarez (IU), ante decenas de vecinos de Turón que acudieron este martes a conocer de primera mano el ilusionante proyecto. En esta misma línea el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, apuntó que «Turón necesita tener proyectos que ilusionen, que abran nuevas oportunidades como estas 37 pisos que vana significar que la gente prolongue su vida con total independencia».

La presentación contó con la presencia de técnicos de la Consejería de Vivienda, así como de la empresa que en unos días comenzará a ejecutar los trabajos para que tras 16 meses de obras estén listo en el verano de 2027.

Aún no haya datos pero se espera que la demanda para los 37 pisos tutelados «sea alta, tenemos mucha gente mayor en el concejo que puede estar interesada», decía el regidor mierense. Se trata de la primera construcción pública para mayores de las comarcas mineras asturianas.

El nuevo edificio se levantará en dos bloques con una fachada panelada. En la planta sótano se adecuará un aparcamiento cubierto, así como espacios como los vestuarios del personal, aseos y salas técnicas. En la planta baja estará el acceso principal, y zonas comunes para reunirse e interactuar, aseos, una sala de conferencias para unas 80 personas, y la zona administrativa. Se accederá a un espacio ajardinado adaptado. Las plantas primera, segunda y tercera albergaran las 37 viviendas, once por planta prácticamente iguales, de las que dos serán adaptadas. Todas responderán a espacios de unos 50 y 70 metros cuadrados de una o dos habitaciones. Todas disponen de terrazas accesibles.

La obra ha sido adjudicada por cinco millones de euros y supondrá recuperar parte del Colegio de La Salle, en el centro de La Veguina en Turón, que acoge también el nuevo centro de salud del valle. Un edificio que se está convirtiendo «en ejemplo de la recuperación de espacios sin uso para la puesta en marcha de nuevos servicios públicos».

La espera

La idea de convertir el viejo colegio de La Salle de Turón en un espacio habitable para las personas mayores del concejo comenzó a gestarse en 2018. El entonces alcalde mierense Aníbal Vázquez presentó la idea que fue aprobada en el Principado. Los avances fueron nulos hasta 2023, cuando con IU en el Gobierno regional se retomó el proyecto, tras la insistencia de Vázquez. Un compromiso que se materializa con la adjudicación y la presentación a los vecinos.