El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación de los dos edificios que acogerán los 37 pisos para mayores en Turón E. C.

Mieres tendrá 37 apartamentos para personas mayores, los primeros en las Cuencas

Las obras comenzarán en el valle de Turón en los próximos días y estarán listos en verano de 2027 tras invertir 5 millones. Se prevé una alta demanda

Marta Varela

Turón (Mieres)

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El mierense valle de Turón dispondrá a partir del verano de 2027 de las primeras 37 viviendas tuteladas para personas mayores públicas de Asturias. Se ... construirán en una parcela de 5.221 metros cuadrados, en el antiguo colegio de La Salle. Se trata de alojamientos en los que las personas hacen su vida con normalidad, pero con servicios destinados a facilitar las labores domésticas y proporcionar otros cuidados que pudieran necesitar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres tendrá 37 apartamentos para personas mayores, los primeros en las Cuencas

Mieres tendrá 37 apartamentos para personas mayores, los primeros en las Cuencas