Vía libre para los primeros pisos tutelados para personas mayores de Turón, Mieres

El proyecto para construir las primeras viviendas tuteladas para personas mayores de las cuencas mineras está a punto de realizarse. El plan de obra, ... diseñado para el antiguo colegio de La Salle, en Turón, ya ha sido adjudicado y contará con cinco millones de presupuesto.

Este martes, a las 18 horas, en el Ateneo Obrero de la localidad, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel García, y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, presentarán el proyecto en un encuentro abierto a toda la ciudadanía y movimiento asociativo de la zona, donde aportarán detalles concretos sobre esta nueva construcción.

Se trata de una de las actuaciones más importantes del Ayuntamiento y que se propuso en 2018, para crear unos apartamentos que «ofrecen autonomía» a sus residentes.

Se trata de un modelo de vivienda innovador tanto para el concejo como para el resto de las cuencas mineras; solo en Oviedo y Gijón se cuenta con inmuebles que tengan características similares, gestionados por Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Convertiría a Mieres, destacan desde el Ayuntamiento, «en un referente en este tipo de establecimientos», los cuales aúnan «independencia y calidad de vida», pero también cuidados y servicios.

Esto se debe a que en la antigua escuela se aloja el ambulatorio de Turón, el cual entró en funcionamiento en 2019 tras unas obras de remodelación del inmueble en 2017. Fueron unos trabajos que le dieron una nueva vida a un edificio donde se impartieron clases durante 87 años. Por tanto, se convertirá en un «ejemplo de la recuperación de espacios sin uso» y, al mismo tiempo, «afrontar el envejecimiento de la población».

Desde el anuncio de esta propuesta han pasado ocho años de peticiones y reuniones entre el Ayuntamiento y el Principado. Se dieron distintos plazos e incluso se contó con una partida en los presupuestos de 2021, año en el que se subrayó el compromiso de ambas administraciones por construirlo cuanto antes. Se convirtió en un tema pendiente por el que, el año pasado, el regidor de Mieres volvió a insistir en él en una reunión con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y que ahora se hace realidad.