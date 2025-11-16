El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Antiguo colegio de La Salle, en Turón, Mieres. J. C. Román

Vía libre para los primeros pisos tutelados para personas mayores de Turón, Mieres

El alcalde Manuel Ángel García y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, presentarán el proyecto a la ciudadanía este martes 18, a las 18 horas, en el Ateneo Obrero

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Mieres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

El proyecto para construir las primeras viviendas tuteladas para personas mayores de las cuencas mineras está a punto de realizarse. El plan de obra, ... diseñado para el antiguo colegio de La Salle, en Turón, ya ha sido adjudicado y contará con cinco millones de presupuesto.

