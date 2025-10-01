El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escolares en la feria mierense que da a conocer todas las opciones de la Formación Profesional. E. C.

Mieres aspira a contar con el ciclo de FP de Gestión de Emergencias

El alcalde y la edil de Educación solicitan a la consejera del ramo una nueva escuela de 0 a 3 para Turón

Marta Varela

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:06

«La Formación Profesional es clave, no solo para los jóvenes, sino también para la formación permanente y el reciclaje de trabajadores«. Cargados ... de peticiones, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Educación, Belén Alonso, mantuvieron este miércoles un encuentro este miércoles de trabajo con la consejera de Educación, Eva Ledo. La primera reivindicación que le trasladaron es la de seguir ampliando la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) en el concejo.

