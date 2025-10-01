Mieres aspira a contar con el ciclo de FP de Gestión de Emergencias

«La Formación Profesional es clave, no solo para los jóvenes, sino también para la formación permanente y el reciclaje de trabajadores«. Cargados ... de peticiones, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Educación, Belén Alonso, mantuvieron este miércoles un encuentro este miércoles de trabajo con la consejera de Educación, Eva Ledo. La primera reivindicación que le trasladaron es la de seguir ampliando la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) en el concejo.

Reclamaron así la implantación del ciclo de Técnico o Técnica Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Un campo con importantes salidas profesionales y que para Mieres supone un paso importante tras años de demanda por parte del gobierno local para seguir ampliando la oferta formativa de FP. «Es necesario seguir avanzando en esa línea», apuntaron tras recordar que este mismo curso se ha implantado uno nuevo, de Electromecánica de Maquinaria.

No fue su única petición. Tanto el regidor como la concejala pusieron sobre la mesa otras cuestiones, como los plazos que se manejan para la apertura de las dos nuevas escuelas de 0 a 3 años en el concejo, y solicitaron una nueva escuelina. En este caso, en el valle de Turón, donde «hay necesidad y demanda para ella».

La necesidad de un plan de inversiones para colegios e institutos del concejo –que por su antigüedad requieren obras importantes para garantizar las mejores condiciones– fue otra de las cuestiones planteadas. Para afianzar la petición pusieron sobre la mesa varias demandas concretas que requieren respuestas y acciones cuanto antes. Entre ellas, que el servicio de madrugadores –básico para la conciliación de las familias– sea gestionado por la consejería en todos los centros de forma universal.