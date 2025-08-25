Mieres celebra el nuevo ciclo de Electromecánica de FP, pero pide más estudios

El nuevo curso escolar, que da comienzo en septiembre, lo hará en Mieres con un nuevo ciclo formativo, Electromecánica de Maquinaria. Una noticia ... que es valorada desde el equipo de gobierno local (IU), que lleva años trabajando con el Principado para conseguir ampliar la oferta de Formación Profesional en el concejo. «Esta es una de nuestras prioridades y, por tanto, este nuevo ciclo supone una satisfacción. Emplazamos al Gobierno autonómico a seguir incrementando esta oferta educativa para los siguientes cursos», señaló la edil de Educación, Belén Alonso.

Recordó que la Formación Profesional «es clave, no solo para los jóvenes, sino también para la formación permanente y el reciclaje de trabajadores». Afirma Alonso que Mieres cuenta con el campus universitario «más moderno de Asturias y con centros de investigación de la Universidad de Oviedo, que son fábrica de conocimiento, pero no podemos dejar de lado la FP». La edil incidió también en la importancia de «modernizar la maquinaria y las instalaciones».

Las reclamaciones del Ayuntamiento mierense se centran en la ampliación de la oferta de Formación Profesional y en transformar los pozos mineros en nuevos centros de actividad económica.