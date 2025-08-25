El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes de la segunda feria de FP celebrada en Mieres el pasado enero. P. G.

Mieres celebra el nuevo ciclo de Electromecánica de FP, pero pide más estudios

El equipo de gobierno local incide en la importancia de «modernizar la maquinaria y las instalaciones»

E. C.

Mieres

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:23

El nuevo curso escolar, que da comienzo en septiembre, lo hará en Mieres con un nuevo ciclo formativo, Electromecánica de Maquinaria. Una noticia ... que es valorada desde el equipo de gobierno local (IU), que lleva años trabajando con el Principado para conseguir ampliar la oferta de Formación Profesional en el concejo. «Esta es una de nuestras prioridades y, por tanto, este nuevo ciclo supone una satisfacción. Emplazamos al Gobierno autonómico a seguir incrementando esta oferta educativa para los siguientes cursos», señaló la edil de Educación, Belén Alonso.

