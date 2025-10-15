El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Momento de la recepción de los trabajos del césped del Hermanos Antuña E. C.

Mieres confía en que el Sporting pueda jugar en el Hermanos Antuña

El Ayuntamiento y Deportes recepcionaron los trabajos del nuevo césped

Marta Varela

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:08

Comenta

El Ayuntamiento de Mieres y la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes recepcionaron este miércoles los trabajos del campo de fútbol del estado mierenses ... Hermanos Antuña. Se trata del primer campo del concejo que cuenta con césped sintético de base elástica, garantizando el adecuado comportamiento deportivo y cumpliendo de esta forma con la normativa aplicable, así como con las especificaciones FIFA. Un proyecto que supuso una inversión cercana a los 300.000 euros

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres confía en que el Sporting pueda jugar en el Hermanos Antuña

Mieres confía en que el Sporting pueda jugar en el Hermanos Antuña