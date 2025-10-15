Mieres confía en que el Sporting pueda jugar en el Hermanos Antuña
El Ayuntamiento y Deportes recepcionaron los trabajos del nuevo césped
Marta Varela
Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:08
El Ayuntamiento de Mieres y la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes recepcionaron este miércoles los trabajos del campo de fútbol del estado mierenses ... Hermanos Antuña. Se trata del primer campo del concejo que cuenta con césped sintético de base elástica, garantizando el adecuado comportamiento deportivo y cumpliendo de esta forma con la normativa aplicable, así como con las especificaciones FIFA. Un proyecto que supuso una inversión cercana a los 300.000 euros
Con los trabajos finalizados todo a punta a que el Caudal Deportivo finalmente, va a poder disputar la Copa del Rey en su estadio, el Hermanos Antuña, frente al Sporting de Gijón, el 29 de octubre. Incluso se podría disputar algún partido antes de dicha fecha. Estos trabajos se enmarcan en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo que, con más de cinco millones de euros de inversión.
