Arrancan las obras de adecuación del campo Hermanos Antuña de Mieres

Iniciados los trabajos de la esperada y reclamada adecuación de las instalaciones deportivas del Hermanos Antuña, espacio donde tiene su sede el Caudal ... Deportivo. La actuación corre a cargo del Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez. Un proyecto que supone una inversión de casi 300.000 euros y que permitirá renovar el campo de juego del Hermanos Antuña instalando en el mismo un césped renovado de última generación.

Con esta mejora dicho campo será el primero del concejo que contará con césped sintético de base elástica, garantizando el adecuado comportamiento deportivo y cumpliendo de esta forma con la normativa aplicable, así como con las especificaciones FIFA.

Unos trabajos que desde el club deportivo temen que lleguen con demasiado retraso. Lo hacen con la temporada ya iniciada, (disputándose los primeros encuentros en el campo Eliseo Gutiérrez, antiguo Mundial 82), y lo que más preocupa, con un partido de Copa del Rey previsto para mediados del mes de octubre, que no se puede jugar con el deterioro del actual césped, y que temen se disputará fuera de su estadio si existiese algún contratiempo en los trabajos. El club mierense ya trabaja en esta posibilidad.

La sustitución de las porterías fijas de fútbol once y los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y serán soterrados para evitar riesgos, son otras de las actuaciones previstas en este proyecto que corregirá también la alineación de la zona de juego con la pista de atletismo que la rodea y que también será reformada y ampliada próximamente.

Además, estas obras prevén reutilizar parte del césped artificial retirado del campo de fútbol para su instalación en otras zonas de este equipamiento deportivo con el fin de mejorar la estética y la funcionalidad del mismo.

Un plan integral que permitirá dar respuesta a las necesidades del campo de fútbol municipal que sufre, por su constante uso, un importante deterioro. Estas obras se unen a las de rehabilitación y mejora de la tribuna oeste del estadio, recientemente finalizadas, y en las que se ha invertido una partida de 180.000 euros. Casi medio millón de euros, por tanto, en obras en el Hermanos Antuña para garantizar las mejores condiciones en esta instalación deportiva.

Estos trabajos se enmarcan en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo que, con más de cinco millones de euros de inversión, incluye proyectos tan importantes como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas, así como mejoras en los terrenos de juego de campos de fútbol como el de Ujo –en licitación— o Turón, ya finalizadas.