Campo de fútbol Las Lleras, del Club Deportivo Ujo E. C.

Mieres invertirá más de 270.000 euros en mejoras en el campo de fútbol de Ujo

El proyecto permitirá renovar el césped, sustituir el sistema de riego, cambiar las porterías y abordar obras de accesibilidad

Marta Varela

Marta Varela

Ujo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:45

El Ayuntamiento de Mieres licita las obras de adecuación de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Ujo. Unos trabajos que ... supondrán una inversión de más de 270.000 euros y que permitirán que este equipamiento cuente con un césped renovado de última generación. Además, el proyecto prevé la mejora del cierre perimetral de red detrás de las porterías de fútbol 11, la sustitución de esas porterías y de los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y pasarán a ser soterrados, evitando así riesgos y cumpliendo la normativa vigente.

