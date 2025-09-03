Mieres invertirá más de 270.000 euros en mejoras en el campo de fútbol de Ujo

El Ayuntamiento de Mieres licita las obras de adecuación de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Ujo. Unos trabajos que ... supondrán una inversión de más de 270.000 euros y que permitirán que este equipamiento cuente con un césped renovado de última generación. Además, el proyecto prevé la mejora del cierre perimetral de red detrás de las porterías de fútbol 11, la sustitución de esas porterías y de los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y pasarán a ser soterrados, evitando así riesgos y cumpliendo la normativa vigente.

La sustitución de los banquillos, la reparación de la cimentación de las porterías de fútbol 7 para asegurar su movilidad y funcionalidad, la creación de una rampa para mejorar la accesibilidad o la ampliación del espacio de entrada a los vestuarios son otras de las obras previstas. La previsión es centrarse además en la reparación el mecanismo automático de riego y en reimpermeabilizar la cubierta.

Se trata, por tanto, de un proyecto integral que permitirá dar respuesta a las necesidades de este campo de fútbol municipal. Una actuación, además, que se enmarca en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo, con más de 5 millones de euros de inversión y que incluye iniciativas tan importantes como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón o las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas, así como la mejora del campo de fútbol Hermanos Antuña –que arrancará a mediados de septiembre– o de Turón, ya finalizada.

Las empresas interesadas en optar a esta obra tienen ahora hasta el 22 de septiembre para presentar sus ofertas.