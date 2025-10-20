El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los castilletes del pozo de La Rabaldana. J. M. Pardo

Mieres impulsa una experiencia «inmersiva» sobre la minería en el pozo Santa Bárbara

El material permitirá visitar el interior de una explotación de carbón y «ofrecerá un viaje al pasado de este elemento del patrimonio industrial»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Mieres acaba de licitar el suministro del material necesario para habilitar una sala inmersiva en el pozo Santa Bárbara, en el ... marco del plan de sostenibilidad turística en destino en la comarca Montaña Central de Asturias. El presupuesto es de 140.000 euros. El proyecto incluye los trabajos de diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de una estructura modular destinada a albergar este espacio, elemento del patrimonio industrial declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

