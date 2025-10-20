Mieres impulsa una experiencia «inmersiva» sobre la minería en el pozo Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Mieres acaba de licitar el suministro del material necesario para habilitar una sala inmersiva en el pozo Santa Bárbara, en el ... marco del plan de sostenibilidad turística en destino en la comarca Montaña Central de Asturias. El presupuesto es de 140.000 euros. El proyecto incluye los trabajos de diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de una estructura modular destinada a albergar este espacio, elemento del patrimonio industrial declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Asimismo, contempla el diseño y producción de los contenidos audiovisuales y la instalación de los equipos técnicos necesarios para su óptimo funcionamiento. «Su objetivo es el de ofrecer una experiencia inmersiva adaptada a todo tipo de públicos, sin barreras arquitectónicas y que garantice la accesibilidad universal». Así, «se permitirá visitar el interior de una mina de carbón y ofrecerá un viaje al pasado de este elemento del patrimonio industrial».

En esta propuesta se debe desarrollar la creación de los contenidos audiovisuales, que deberán tener una resolución 4K o superior. Consistirán en un vídeo de una duración mínima entre 7 y 8 minutos. «Se deberá recrear tanto la bajada a una mina de carbón como su interior y los diferentes trabajos (picar o barrenar). Asimismo, el guion y el relato prestarán especial atención a la historia del pozo Santa Bárbara y a su importancia patrimonial, presentando los contenidos de forma atractiva, lúdica y didáctica».

La propuesta contemplará tanto imágenes reales e inéditas grabadas ex profeso para este contrato como recreaciones digitales y experiencias virtuales inmersivas. También se podrán emplear imágenes históricas a fin de documentar alguna escena concreta.

Recientemente, el Gobierno de Asturias autorizó la modificación del decreto de 2010 por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de conjunto histórico, el pozo Santa Bárbara de La Rebaldana, en Mieres. Este cambio persigue incluir en el entorno protegido el edificio del antiguo economato.

El inmueble que se incorpora al BIC, destinado en su momento a economato, viviendas y otras dependencias, supone una representación única de la política empresarial de Hulleras del Turón –que después se incorporó al patrimonio de Hunosa–, que abordó aspectos sociales que favorecieron las condiciones de vida de sus trabajadores. «El inmueble de La Rebaldana, el único que se conserva de la compañía, atesora un interés que justifica su protección, dado que se trata de un bien centenario, clave para comprender la vida y la cultura en las cuencas mineras».

Por otro lado, se está a la espera de la segunda fase de recuperación de la explotación minera. El plan incluye la recuperación de las salas de máquinas. También se prevé la demolición del antiguo edificio administrativo para construir en ese espacio un aparcamiento. La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara ha realizado un estudio de las subplantas. Uno de los miembros de su grupo de arqueología industrial, José Luis Soto, explica que lo que se prevé es recuperar esas galerías que tienen fácil acceso desde la plaza de madera, que se encuentra bajo la cota de los castilletes.