El Pozu Santa Bárbara inaugura la propuesta inmersiva 'Framerate', de ScanLAB Projects

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres, ubicado en La Rebaldana en el valle de Turón, contará desde este miércoles con ... una nueva propuesta. Se trata de una experiencia artística única con la instalación inmersiva 'Framerate: Pulse of the Earth' (El Pulso de la Tierra), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de LEV (Laboratorio de Electrónica Visual).

La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que envuelven al espectador sumergiéndole en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Se crea un entorno inmersivo, en el que los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio. Se caracteriza por haberse desarrollado con una gran precisión científica. Está construida con una precisión milimétrica a través de escaneos 3D de paisajes británicos recogidos diariamente durante el periodo de un año. De esta manera, se aborda como «una herramienta pionera de investigación científica». Los datos recogidos permiten observar cambios que son imperceptibles a la mirada cotidiana.

La instalación, reconocida internacionalmente, ha sido presentada en eventos y galerías tan prestigiosos como la Bienal de Venecia, SXSW, el BFI London Film Festival, Tribeca Festival, Taiwan Creative Content Festival, PHI Centre en Montreal y Elektron en Luxemburgo.

Este equipamiento mierense es el primer pozo minero en España reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) con el máximo nivel de protección patrimonial desde 2008. Desde 2021, ha evolucionado hasta convertirse en un referente para las intervenciones artísticas contemporáneas.