El Pozu Santa Bárbara inaugura la propuesta inmersiva 'Framerate', de ScanLAB Projects

Se trata de una experiencia inmersiva que estará disponible hasta el 7 de enero

Marta Varela

Mieres

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:36

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres, ubicado en La Rebaldana en el valle de Turón, contará desde este miércoles con ... una nueva propuesta. Se trata de una experiencia artística única con la instalación inmersiva 'Framerate: Pulse of the Earth' (El Pulso de la Tierra), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de LEV (Laboratorio de Electrónica Visual).

